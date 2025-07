Derubano un turista di contanti e carte di credito e le usano per comprare scarpe di marca: due arresti

Genova. I poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un 20enne belga ed un algerino di 27 anni, entrambi pregiudicati per utilizzo indebito di carte di credito. E’ successo ieri pomeriggio alla Fiumara dove i due giovani avevano cercato di comprare un paio di scarpe utilizzando 5 carte di credito rubate.

In particolare dopo aver provato le scarpe i due giovani si sono presentati alle casse del negozio e, con fare sospetto, hanno chiesto di poter pagare l’acquisto, 200 euro, con quattro carte diverse per un importo singolo di 50 euro.

Arrivati però alla quarta transazione il Pos ha rifiutato il pagamento ed il 27enne ha estratto, prima una carta risultata bloccata da un pin poi ha provato ad utilizzarne un’altra che è stata rifiutata per credito insufficiente per poi concludere l’acquisto con un’ulteriore carta Bancomat. In quel frangente i dipendenti, già insospettiti, hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno bloccato i due ragazzi trovando in possesso il 20enne di una carta di credito e di euro 670 in contanti e il 27enne di una carta di credito e di euro 665 in contanti, recuperando anche le altre tre carte di credito.

In quel momento è poi arrivato nel negozio un cittadino di Novara che ha dichiarato agli agenti che intorno alle 1, in via Cantore, avevano rubato a suo padre, all’interno di un furgone, una borsa con all’interno le 5 carte di credito intestate a famigliari e contanti per euro 1400.

Il cittadino ha poi detto che era precipitosamente arrivato alla Fiumara in quanto, in sede di denuncia, al padre erano arrivate al cellulare diverse notifiche di avvenuti pagamenti proprio nel negozio dove erano state acquistate le scarpe. Dopo aver restituito le carte ed il contante al cittadino, gli agenti hanno accompagnato in Questura i due giovani che saranno processati per direttissima