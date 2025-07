Dazi, Falteri (Federlogistica): “Subito una cabina di regia contro i danni della burocrazia”

Genova. “Nessuno può leggere nella sfera di cristallo e prevedere quanto e cosa accadrà in materia di dazi. Ma una cosa è certa: dopo l’ennesimo annuncio del Presidente Trump su possibili dazi al 30% verso l’Europa – poi magari ritirati, come spesso accaduto in passato – non possiamo più permetterci di subire passivamente il gioco della speculazione internazionale. Annunci e smentite mandano in tilt i mercati e arricchiscono pochi, mentre le economie reali, come quella italiana, rischiano di perdere miliardi”.

Così il Presidente di Federlogistica, Davide Falteri, aggiunge: “Una simile misura avrebbe effetti gravissimi su tutta la catena logistica e produttiva europea, colpendo in particolare l’Italia, con una possibile perdita di 15 miliardi di export, 10 miliardi di PIL e 178.000 posti di lavoro in fumo, soprattutto nel Mezzogiorno. Agroalimentare, meccanica, farmaceutica: sono i nostri settori d’eccellenza a pagare il prezzo più alto”.

“Di fronte a questo scenario – continua Falteri – serve con urgenza una cabina di regia interassociativa sulla logistica, che coinvolga le principali rappresentanze dell’autotrasporto, della logistica integrata, dello shipping, della Blue Economy, del commercio, dell’industria e gli enti pubblici preposti come Dogane, Ministeri, Enti di controllo. Dobbiamo affrontare in modo strutturato e strategico gli effetti delle tensioni commerciali globali e impedire che le imprese italiane diventino vittime di uno scacchiere geopolitico guidato da interessi speculativi”.

“La cabina avrà due compiti fondamentali: da un lato monitorare gli effetti dell’aumento dei dazi su porti, noli, prezzi ed export, per attivare contromisure a difesa della filiera logistica nazionale; dall’altro, trasformare l’eliminazione dei costi extra – burocrazia in primis – in un obiettivo prioritario. Non possiamo più permettere che siano le nostre inefficienze a fare da zavorra mentre il mondo corre”.

“Il messaggio è chiaro: l’Italia deve smettere di inseguire le crisi. Serve consapevolezza, visione e un’azione unitaria. Perché il prossimo crollo, questa volta, potrebbe essere reale”.