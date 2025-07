Da Alisa a Liguria Salute, la Cisl Fp chiede chiarezza: “Nessuna certezza sul futuro dei lavoratori”

Genova. “La posizione della Cisl Fp Liguria è stata subito fortemente critica nei confronti della modalità con cui le istituzioni regionali hanno gestito il processo sul destino di Alisa. Corrette relazioni sindacali prevedrebbero un atteggiamento di maggior condivisione: il confronto richiesto dalle parti sindacali è arrivato a legge già varata. Una legge nella quale non sono stati esplicitati aspetti fondamentali che non possono essere sottratti al dibattito tra le parti sociali”.

Lo spiegano Gabriele Bertocchi e Andrea Manfredi, segretario generale regionale e segretario regionale di Cisl Fp Liguria, a proposito della transizione da Alisa a Liguria Digitale che secondo Bucci sarà realtà entro settembre, com’era stato anticipato.

“Pensare che il destino di un centinaio di lavoratori possa essere derubricato senza una dettagliata progettualità è sintomo di una disattenzione che risulta per forza di cose preoccupante – prosegue la Cisl Fp -. Per questo motivo abbiamo richiesto documentazione esaustiva rispetto a quelli che riteniamo punti fondamentali per poter accogliere favorevolmente la trasformazione di Alisa in Liguria Salute. La puntuale presentazione di un progetto dovrebbe contenere materiale documentale che specifichi quale sia il progetto stesso, quali saranno le funzioni dell’ente, quanto personale sarà necessario per lo svolgimento di queste funzioni, quali professionalità vi saranno coinvolte”.

“Per quanto concerne poi il destino dei lavoratori – continuano Bertocchi e Manfredi – sarà necessario esplicitare quali saranno i criteri di scelta per le mobilità, determinando con chiarezza dove verrà collocato il personale in uscita, consentendo l’apertura ai trasferimenti a più aziende, garantendo il mantenimento del trattamento economico che i dipendenti avevano in Alisa. Sarà poi importante che queste mobilità abbiano luogo senza andare ad impoverire i fondi delle aziende che le riceveranno, e senza che i piani assunzionali di queste subiscano delle riduzioni. Sarà per questo fondamentale la corretta gestione del trasferimento dei fondi”.

“Tutti aspetti che ad oggi, a fronte di una legge già varata, con una data di apertura del nuovo ente già determinata, non sono ancora minimamente stati affrontati nel dettaglio. Una condizione che come detto, Cisl Fp Liguria, ha oggi fortemente criticato specificando che serve un accordo sindacale”, concludono Bertocchi e Manfredi.