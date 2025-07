“Aggredisce i militi, libero per strada poche ore dopo”, l’appello della Croce Verde di Sestri

Genova. Un altro episodio di violenza contro operatori sanitari si è verificato a Genova nella notte del 13 luglio. A denunciarlo è la Croce Verde di Sestri Ponente, che in una lettera aperta pubblicata sui social, ha raccontato nei dettagli quanto accaduto e ha rinnovato l’appello a istituzioni e forze dell’ordine per garantire maggiore tutela a volontari e operatori sanitari.

“Tutto è iniziato quando un uomo ha cominciato a bussare insistentemente al cancello della Croce Verde Pegliese, urlando e attirando l’attenzione dei residenti. La Centrale Operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza da Sestri Ponente – si legge nel racconto – all’arrivo, i soccorritori hanno trovato un uomo steso a terra, a torso nudo. Il capo squadra si è avvicinato per offrirgli aiuto, ma l’uomo si è improvvisamente alzato, ha urlato di essere lasciato in pace e si è scagliato contro il volontario, costringendolo a rifugiarsi in ambulanza“.

“Non contento, l’aggressore ha tentato di impedire al soccorritore di chiudersi all’interno, afferrandolo per le gambe. Solo grazie all’intervento del collega il volontario è riuscito a mettersi al sicuro chiudendo la porta elettronica. A quel punto l’uomo si è esibito in gesti osceni, ha provato ad aprire la portiera dell’autista e ha colpito più volte il vetro nel tentativo di sfondarlo. L’autista, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito ad allontanarsi e a mettersi in salvo“.

L’incontro con la polizia ha permesso di individuare e fermare l’uomo, che durante il trasporto ha cercato di danneggiare anche l’auto di servizio e di aggredire gli agenti. Ma la sorpresa più grande è arrivata poche ore dopo: i volontari hanno infatti rivisto lo stesso individuo camminare liberamente per le strade del quartiere.

Nella lettera aperta, la Croce Verde di Sestri Ponente ricorda che non si tratta di un caso isolato. Solo negli ultimi mesi si sono registrati olti episodi simili: il 19 novembre 2024 una coppia aveva aggredito i volontari della Croce Verde Genovese, il 15 marzo scorso era toccato alla Croce Bianca Genovese, il 16 maggio ai soccorritori della Croce Verde di Quinto e l’11 luglio al personale dell’Ospedale Villa Scassi.

La pubblica assistenza sottolinea come dietro a queste aggressioni ci siano spesso situazioni di grave disagio sociale, ma ribadisce che questo non può giustificare la violenza contro chi presta aiuto. “Siamo consapevoli che molte persone abbiano bisogno di un intervento sociale profondo, ma non possiamo accettare che chi aggredisce sanitari, volontari o forze dell’ordine resti impunito” si legge nel comunicato.

Nonostante la recente normativa preveda pene più severe per chi usa violenza o minaccia operatori sanitari e danneggia mezzi di soccorso, i volontari denunciano che le leggi non vengono applicate con rigore. Da qui l’appello al Tribunale e alla Procura di Genova perché adottino linee guida più restrittive contro chi commette questi reati.

Il timore, concludono dalla Croce Verde, è che la paura possa scoraggiare i giovani volontari, mettendo a rischio un servizio essenziale che a Sestri Ponente non si è mai interrotto dal 1903.