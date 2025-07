Crisi giovanili Samp, due “gioiellini” passano al Genoa

Genova. La crisi in cui versa la Sampdoria, a partire dalla prima squadra, si sta riversando a cascata anche sulle squadre under, dopo l’annuncio che le Woman ripartiranno dall’Eccellenza e l’inchiesta delle Iene che ha portato alla sospensione del responsabile del settore giovanile Luca Silvani.

E così due elementi importanti del vivaio blucerchiato sono passati al Genoa.

Si tratta di Leonardo Parodi, capitano dell’under 17, centrocampista, che andrà a militare nell’under 18 del Grifone (nella foto la firma pubblicata sui social), e di Francesco Trinceri, altra giovane promessa che andrà a rinforzare l’under 15.

Classe 2011, attaccante completo, Trinceri ha segnato 11 gol in under 14 e ha collezionato 6 presenze da sottoetà in under 15 con la Sampdoria.