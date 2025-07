Crevari Invade dona alla Colletta di Arenzano nuovi dispositivi smart per la riabilitazione

Genova. L’Associazione Arci Anpi Crevari Aps, attraverso l’iniziativa di raccolta fondi “Crevari Invade”, ha donato al reparto Recupero e Rieducazione funzionale dell’Ospedale La Colletta di Arenzano due dispositivi di ultima generazione, che saranno impiegati all’interno dei percorsi riabilitativi fisioterapici per il recupero psico-fisico del paziente.

“Si tratta – spiega Marina Simonini, direttore della SC Recupero e Rieducazione funzionale Asl3 – di strumentazione hi-tech non invasiva finalizzata a stimolare i muscoli degli arti inferiori e superiori, per consentire movimenti più efficaci, oltre a un dispositivo per favorire il miglioramento delle funzionalità e del range articolare dell’arto superiore in pazienti con emiparesi o debolezza muscolare conseguente a lesione del sistema nervoso centrale. Ringraziamo Crevari invade per l’importante impegno solidaristico, che contribuirà a implementare l’offerta riabilitativa del nostro centro”.

Il kit della donazione comprende anche un tavolo funzionale con incavo, per agevolare il paziente che accede alle attività seduto in carrozzina e stampelle, e un tablet, per visione e controllo dei dati direttamente al lettino del paziente. “Utilizzando questa tecnologia – conclude Simonini – si ottengono miglioramenti della forza e del movimento riducendo eventuali spasmi muscolari, con una ottimizzazione della funzione”.