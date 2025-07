Genova. Importanti novità per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 5 anni a ciclo unico, di Unige.

L’ateneo ha deciso di riprogettare completamente il corso per valorizzarne i profili di specializzazione, preparazione alle professioni e internazionalizzazione. Per rendere la formazione più mirata verso il mondo del lavoro, quindi, è stato inserito un biennio di specializzazione con tre diversi piani di insegnamento correlati a Giustizia e processo, Impresa, lavoro, istituzioni e Dimensione giuridica transnazionale e disciplina delle attività marittime.

Per il corso di laurea in Giurisprudenza tre nuove specializzazioni

Il nuovo corso di laurea in Giurisprudenza di Unige punta a dare maggiore attenzione alle richieste che arrivano dagli “stakeholder” per rendere la facoltà più coerente con il mercato del lavoro, ma anche una maggiore attenzione alla pratica, con l’attivazione, ad esempio il potenziamento dei laboratori di scrittura giuridica, iniziative per limitare l’abbandono scolastico, con un tutoraggio dedicato agli studenti lavoratori, ma anche un sempre maggiore collegamento con gli ordini professionali per i tirocini.

“Il percorso manterrà l’impianto tradizionale di formazione e di base culturale – ha spiegato Gisella De Simone, professoressa ordinariandi diritto del lavoro nell’Università di Genova – ma più attento agli interessi e allo sviluppo delle professioni legali e non solo quelle legali tradizionali. E quindi nell’ultimo biennio, in particolare, ci saranno tre percorsi che saranno orientati uno più sull’impresa e il lavoro, uno sulla giustizia più tradizionale e uno su internazionalizzazione, con collegamenti anche con la Blue Economy e sui temi di commercio internazionale. L’idea è di dare uno spazio di specializzazione in più, senza perdere però la base comune”.

Maggiori informazioni sono disponibili all’infopoint nell’atrio di Balbi 5, aperto sino al 3 ottobre.

I nuovi percorsi del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Per indirizzare la formazione in senso professionalizzante è stato configurato un biennio di specializzazione con insegnamenti correlati al profilo tematico prescelto.

Giustizia e processo

Il primo percorso si propone di fornire le conoscenze necessarie per la formazione di giuristi in grado di accedere alle professioni legali classiche, quali avvocatura, magistratura e notariato, con particolare attenzione al profilo della vasta gamma di strumenti oggi esistenti per la soluzione delle controversie.

Impresa, lavoro, istituzioni

Il secondo percorso mira a sviluppare approfondite conoscenze applicative e adeguate competenze metodologiche che sono proprie di giuristi specializzati nel diritto dell’economia e del lavoro e di esperti giuridici nelle diverse posizioni e carriere degli organi costituzionali, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative di regolazione dei mercati nazionali, europee e internazionali.

Dimensione giuridica transnazionale e disciplina delle attività marittime

Il terzo percorso si concentra sul fenomeno giuridico transnazionale per formare coloro i quali, nelle istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali, ovvero in soggetti e imprese privati, ivi compresi gruppi multinazionali, sono chiamati a occuparsi a vario titolo di rapporti giuridici transnazionali e in particolare di trasporti, logistica e commerci internazionali.

Tra le altre opzioni pensate per creare un’esperienza che valorizzi gli interessi di ciascuno studente ci sono l’opportunità di frequentare (e sostenere l’esame) in lingua inglese (con relativa menzione nel piano di studi) per alcuni insegnamenti fondamentali, numerosi insegnamenti opzionali coerenti con l’indirizzo preferito, tra cui alcuni impartiti in lingua inglese, esperienze internazionali, che vanno dal programma Erasmus al doppio titolo di laurea italiana e francese con l’Università di Nizza Sophia-Antipolis al dual degree (e conseguimento di un master in diritto nel corso del quinquennio) con la Loyola Law School di Los Angeles e il College of Law della University of Illinois at Urbana – Champaign;