Zig zag con l’auto in corso Italia, 26enne denunciato: era ubriaco e senza patente

Genova. Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, cittadino ecuadoriano, era al volante di un’auto in corso Italia e procedeva a zig zag rischiando di provocare incidenti e di investire gli avventori che uscivano dai locali della zona.

Il 26enne è stato intercettato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione disposti dal comando provinciale per rafforzare la sicurezza nei luoghi della movida genovese.

Fermato il veicolo, i carabinieri hanno constatato che a bordo si trovavano ben sette passeggeri, oltre al conducente. Quest’ultimo, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a quasi il doppio del limite consentito.

Dagli accertamenti successivi, è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Una condotta quindi estremamente pericolosa che ha portato alla denuncia del giovane per guida in stato di ebbrezza e alla contestazione di ulteriori violazioni amministrative per guida senza patente e per trasporto di persone oltre il limite consentito.

Anche i passeggeri sono stati sanzionati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Il veicolo, risultato a noleggio, è stato affidato al legittimo intestatario del contratto, che lo aveva prestato incautamente all’amico e che, per tale ragione, è stato a sua volta sanzionato.