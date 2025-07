Imbratta le auto con la bomboletta spray, denunciata “writer” tedesca

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato una 32enne tedesca per danneggiamento dopo che un cittadino ha riferito di averla vista in una via di Cornigliano mente imbrattava un’auto con una bomboletta spray.

L’uomo si è recato al commissariato riferendo di aver visto la donna in via Giovanni D’Acri. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato la donna poco distante, e lei ha mostrato subito agli operatori le bombolette spray di cui era ancora in possesso.

Dopo alcuni accertamenti è emerso che, nelle ultime settimane, altri episodi di questo genere si sono verificati proprio a Cornigliano. La Polizia di Stato invita tutte le persone interessate in merito a tali episodi, a presentarsi presso il commissariato.