La Coppa Davis arriva in Liguria: il trofeo esposto a Santa Margherita

Santa Margherita. Il Tennis Club Santa Margherita Ligure è pronto ad accogliere un evento di assoluto prestigio: il Trophy Tour 2025 farà tappa al circolo ligure, portando con sé la coppa più iconica del tennis mondiale, la Coppa Davis. Il trofeo sarà esposto il 14 e il 15 luglio e sarà protagonista di due giornate di incontri ed eventi che coinvolgeranno atleti, famiglie e appassionati.

«Siamo onorati di poter ospitare questa storica coppa nel nostro circolo – commenta il Presidente del Tennis Club Santa Margherita LigureMauro Iguera – È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che premia il lavoro straordinario che tutto il nostro gruppo sta portando avanti da anni, dentro e fuori dal campo, e che si affianca ad una perfetta sintonia con la FITP e i suoi vertici sia a livello locale sia regionale».

Questa tappa del Trophy Tour arriva a coronamento di un percorso di crescita: dal 2017, il Tennis Club Santa Margherita ha scalato con costanza i vertici del tennis italiano, passando dalla Serie C alla Serie A1 (16 circoli in tutta Italia). Un cammino culminato nella semifinale conquistata nell’ultimo campionato di Serie A, grazie a una strategia attenta nel costruire il vivaio e tesserare alcuni tra i più forti tennisti italiani e internazionali.

«Il Trophy Tour rappresenta un momento di festa per tutta la città – sottolinea il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio-. Il TC Santa Margherita è un punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare sport, crescita dei giovani e attrattività turistica. Questi risultati non arrivano per caso: sono frutto di una visione chiara e di una comunità coesa».

“È con grande soddisfazione che salutiamo la tappa del Trophy Tour della Coppa Davis al TC Santa Margherita, diventato in pochi anni un’autentica eccellenza nel panorama del tennis ligure e nazionale sotto la lungimirante guida dell’amico Mauro Iguera. –aggiunge il Presidente FITPLiguriaAndrea Fossati – Un riconoscimento alla crescita del Circolo e al valore degli Azzurri che ne vestono la maglia, come Vavassori, protagonista a Malaga, e Fognini, prossimo a vestire i colori del TC Santa Margherita. La Davis, la maglia azzurra e il nostro Comitato Regionale FITP rappresentano un volano virtuoso di emozioni e valori. Bentornata Davis in Liguria!”