Paura sulla A10: auto imbocca il casello contromano, tre persone ferite

Liguria. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a San Bartolomeo al Mare, sulla A10, dove un’auto ha imboccato contromano il casello autostradale.

A bordo del veicolo viaggiavano un uomo e una donna, entrambi ottantenni, che si sono schiantati contro una macchina ferma davanti alla barriera, in attesa di pagare il pedaggio.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia, che sono riusciti a estrarre i due anziani rimasti incastrati tra le lamiere. Tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’A10 Autofiori, per i rilievi.