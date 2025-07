Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari è il nuovo presidente

Genova. Fabrizio Ferrari è il nuovo presidente di Confindustria Genova. Prende il posto di Umberto Risso, in carica dal 2021.

La sua nomina è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea dell’associazione. Ferrari è l’attuale presidente di Aitek, azienda specializzata in tecnologia. Già consigliere di amministrazione del Centro di Competenza Start 4.0, presidente gruppo Dixet Alta Tecnologia di Confindustria Genova, membro del comitato scientifico del Digital Innovation Hub Liguria, è stato vice presidente della giunta di Confindustria Genova con delega alle alte tecnologie dal 2013 al 2017.

“Desidero rivolgere a nome mio e dell’intera giunta regionale i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Genova Fabrizio Ferrari per l’importante incarico che è stato chiamato a ricoprire – ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La sua nomina avviene in un momento cruciale per l’economia della nostra regione che richiede visione, coesione e capacità di dialogo. Sono certo che il nuovo presidente saprà guidare l’associazione con competenza e spirito costruttivo. La Regione Liguria conferma la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione nella convinzione che lo sviluppo sia frutto di una sinergia concreta tra Istituzioni e imprese. Allo stesso tempo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al past president Umberto Risso per il lavoro svolto in questi anni”.