Confindustria, ecco la squadra presentata da Ferrari: il 22 l’assemblea all’Acquario

Genova. Il consiglio generale di Confindustria Genova ha approvato la squadra di vicepresidenti presentata dal presidente designato Fabrizio Ferrari.

Si tratta di:

Rosa Bifero (responsabile risorse umane e relazioni industriali Fincantieri Spa, sede di Sestri Ponente), con delega a lavoro e relazioni industriali ;

(responsabile risorse umane e relazioni industriali Fincantieri Spa, sede di Sestri Ponente), con delega a ; Andrea Campora (managing director divisione Cyber & Security Solutions, Leonardo Spa), con delega alla digital economy ;

(managing director divisione Cyber & Security Solutions, Leonardo Spa), con delega alla ; Andrea Carioti (amministratore unico Rael Srl) con delega a territorio, infrastrutture e rigenerazione urbana ;

(amministratore unico Rael Srl) con delega a ; Beppe Costa (presidente e amministratore delegato SAAR DP Spa e SAAR DP Green Srl), con delega a sviluppo portuale e logistica integrata ;

(presidente e amministratore delegato SAAR DP Spa e SAAR DP Green Srl), con delega a ; Marco Ghiglione (amministratore delegato T. Mariotti Spa e vice presidente Genova Industrie Navali Spa), con delega all’ industria del porto di Genova e Tigullio ;

(amministratore delegato T. Mariotti Spa e vice presidente Genova Industrie Navali Spa), con delega all’ ; Vittoria Gozzi (presidente Wylab Sprtech Incubator & Digital Coworking e membro del consiglio di amministrazione di Duferco Group), con delega a startup e sistemi d’innovazione ;

(presidente Wylab Sprtech Incubator & Digital Coworking e membro del consiglio di amministrazione di Duferco Group), con delega a ; Chiara Piaggio (general counsel Ansaldo Energia Spa), con delega a crescita d’impresa e inclusione.

Insieme con l’ultimo past president Umberto Risso e i presidenti in carica della Piccola Industria, Piero Gai, e dei Giovani Imprenditori, Jacopo Callà, i vicepresidenti andranno a comporre il consiglio di presidenza.

L’assemblea che voterà il presidente di Confindustria Genova per il quadriennio 2025-2029 è fissata per il 22 luglio prossimo, presso l’Acquario di Genova. All’assemblea, a partire dalle ore 17.30, seguirà il convegno “Mediterraneo. Le opportunità del Piano Mattei per le imprese“: attraverso interventi istituzionali e testimonianze di rappresentanti di primo piano del mondo industriale, si discuterà del ruolo e delle prospettive di Genova nel Mediterraneo nel campo della formazione, della transizione energetica, dell’innovazione e della logistica, anche alla luce delle misure previste dal Piano Mattei.