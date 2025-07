Conferenza Sampdoria: prudenza o assenza di visione? L’analisi

La conferenza stampa della Sampdoria a cui hanno partecipato il CEO Fredberg, il ds Andrea Mancini e mister Massimo Donati si presta a molteplici letture. Come normale che sia quando nell’ora di Q&A con i giornalisti ci si limita al “passaggio orizzontale”, rifugiandosi in frasi decisamente ovvie. Nessuna dichiarazione che abbia acceso i riflettori. Donati fin troppo pragmatico, Fredberg decisamente troppo nel ruolo business man e attento a non pestare i piedi a nessuno, Mancini abbottonatissimo. Non è stato fissato, seppur richiesto più volte, nessun obiettivo. Insomma nessuno si è voluto prendere le responsabilità di fare un passo oltre, di uscire dalle frasi di rito.

Questo aspetto è quanto emerge di particolarmente negativo. Non lo si evince dal video privo di domande prodotto dal club (ormai una consuetudine), ma in conferenza si è incalzato su questo aspetto. Nessuno ha detto ciò che ci si aspetta dalla dirigenza della Sampdoria in questa ennesima annata di Serie B. Si auspicava almeno un “Puntiamo ai playoff”, ma forse per adesso è troppo pure questo. Sta di fatto che non sarebbe nemmeno un proclama particolarmente ardito visto che è sufficiente arrivare ottavi su venti, non proprio un’impresa. Invece, Donati ha preferito rimanere sui concetti di sudore, lavoro, impegno e fuoco dentro. I classici mantra di qualsiasi conferenza stampa.

Il lato positivo che emerge è però la ripetizione, almeno tre volte, di questi concetti da parte del tecnico. Non ha parlato né di moduli né di tipo di gioco. Non per forza un aspetto negativo, anzi potrebbe essere sintomo di quell’approccio pragmatico che serve più che altrove in Serie B. Ha parlato poi spesso di personalità, snocciolando però concetti decisamente “pop” per tantissimi allenatori. La personalità però il mister l’ha mostrata difendendo il suo curriculum: “Ho vinto la Serie D al primo anno, al primo anno sesto in Serie C partendo per salvarmi e in Grecia sarei stato a metà classifica se le cose fossero state regolari”.

In sintesi l’ars oratoria di Donati è stata impeccabile, da buon ex DAZN, anche se rimane il neo dell’aver evitato di parlare di un obiettivo chiaro. Stesso discorso da parte della società, il cui unico “slancio” è di Fredberg quando ha parlato di un budget per costruire una squadra di cui essere orgogliosi. Che per i tifosi della Sampdoria non può che essere un team che lotta per la Serie A, altro concetto mai espresso dai tre ieri. Solo prudenza e scaramanzia o il non nominare in un’ora e passa di conferenza la Serie A è sinonimo del fatto che i tre abbiano reale contezza della situazione attuale in cui naviga la Samp?

Provando a interpretare le parole di Andrea Mancini, anche lui decisamente catenacciaro, potrebbe rimane uno zoccolo duro importante della scorsa stagione visti gli elogi alla gestione Evani-Lombardo. Partire in ritardo dilapidando quella “famiglia” creata nel mese che ha portato al playout sarebbe decisamente rischioso d’altronde. Più che le dichiarazioni di ieri, l’aspetto rassicurante sono le operazioni portate avanti due anni fa dal ds.

Colpi alla Stankovic, Leoni, Ghilardi, Facundo, Esposito, Pedrola lo avevano inizialmente esposto a critiche ma alla fine ci si è resi conto che il lavoro era stato ottimo viste le poche risorse a disposizione. In ogni caso, non ci si è sbilanciati su nessuna permanenza. Ciò che è stato però più volte sottolineato, anche da Donati, è che si darà il giusto spazio ai giovani che meriteranno. Non ci si fermerà alla carta d’identità.

Eccesso di prudenza o “melina verbale” da parte di chi non ha ancora le idee chiare? Per rimanere in tema di frasi scontate “sarà il campo a parlare”.