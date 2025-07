Genova. Dopo Confcommercio, tocca a Confartigianato: la sindaca Silvia Salis e l’assessora all’Artigianato e al Turismo, Tiziana Beghin, hanno ricevuto mercoledì a Tursi il presidente dell’organizzazione, Felice Negri, e il segretario Luca Costi, per discutere di un comparto che oggi a Genova conta su oltre 13.000 imprese e 50.000 lavoratori.

Il documento #NextGenova al centro dell’incontro

Durante l’incontro è stato avviato un confronto sui punti strategici del documento #NextGenova, elaborato da Confartigianato e sottoscritto prima delle elezioni sia dalla sindaca che dall’assessora.

Tra le richieste, la riduzione delle imposte e tasse comunali in determinate aree e per determinati settori per i primi tre anni per le neo imprese formate da giovani, campagne di sensibilizzazione per i cittadini e strumenti di prevenzione contro l’abusivismo, maggiore integrazione fra i diversi mezzi di trasporto in città e un sistema di parcheggi che tenga conto delle imprese del centro storico.

La richieste di Confartigianato

“L’artigianato rappresenta una forza produttiva importante per Genova, non solo per il valore economico che genera, ma anche per la qualità del lavoro che offre, spesso stabile, qualificato, un settore capace di valorizzare l’imprenditoria femminile e il talento di tanti giovani – ha detto Salis – Abbiamo condiviso l’obiettivo di costruire una sinergia concreta e duratura, che ci permetta di affrontare temi cruciali. Su molti dei temi emersi sarà fondamentale il coinvolgimento trasversale di più assessorati, perché crediamo in un lavoro corale capace di rafforzare in modo strutturale il settore artigiano.”

“Con Confartigianato si è aperto un confronto costruttivo che ci vede pienamente allineati su un obiettivo comune – ha confermato Beghin – valorizzare la qualità dell’artigianato genovese come leva di sviluppo economico, culturale e occupazionale. Lavoreremo insieme per dare forza a progettualità condivise, fondate su collaborazione e trasparenza, ma soprattutto capaci di generare impatto reale sul territorio. Per questo, abbiamo concordato l’importanza di organizare incontri periodici che ci permettano di monitorare l’avanzamento delle azioni intraprese, valutarne l’efficacia e correggere la rotta, se necessario, sempre in un’ottica di corresponsabilità e miglioramento continuo.”

“Tra i punti sviluppati la semplificazione e la tassazione, l’accesso al credito e gli insediamenti produttivi, l’abusivismo, la mobilità e i parcheggi, nonché l’artigianato quale attrattore culturale e turistico. Apprezziamo la disponibilità a condividere momenti di confronto periodici per verificare la realizzazione degli impegni presi”, è stato il commento di Felice Negri.