Sabato 19 luglio le colonne sonore eseguite dalla Filarmonica Sestrese, concerto gratuito

Genova. Il Circolo Musicale Risorgimento di Sampierdarena compie 130 anni e li festeggia nel modo più classico: con un concerto. Sabato 19 luglio alle 21 esibizione gratuita della Filarmonica di Sampierdarena nell’Istituto Don Bosco di via San Giovanni Bosco 14, a Sampierdarena.

Il repertorio arriva direttamente dal mondo del cinema, con le musiche di celebri compositori come John Williams ed Ennio Morricone. E la scelta non è certo casuale. Il Circolo Musicale Risorgimento è nato infatti nel 1895 a Sampierdarena. Lo stesso anno, a Parigi, è stato proiettato il primo cortometraggio dei Fratelli Lumiere: nasceva il cinema.

Sabato 19 luglio si celebrano così le due ricorrenze, con un programma interamente dedicato alle colonne sonore che hanno segnato la storia del grande schermo. Il connubio fra musica ed immagini ha originato collaborazioni indimenticabili come quelle fra Steven Spielberg e John Williams, Sergio Leone ed Ennio Morricone, Christopher Nolan e Hans Zimmer, la Disney ed Alan Menken. Tanti altri compositori nel programma del concerto: Nino Rota, Astor Piazzolla, Nicola Piovani. Ben 7 gli Oscar alla miglior colonna sonora che verranno eseguiti in ordine cronologico, con un filo ideale che ripercorre la storia del cinema e quella del Circolo.

L’obiettivo è portare a Sampierdarena musica di livello, a ingresso gratuito, con un programma accattivante e conosciuto da tutti che spazia da Via col Vendo ad Aladdin. “Le bande sono un presidio di cultura e socialità, radicate anche nei quartieri più complessi della nostra città”, spiega Francesco Mascardi, direttore della Filarmonica. “Il loro ruolo è fondamentale per avvicinare tanti giovani alla musica: per questo dovrebbero essere sempre sostenute dall’amministrazione”.

Il Circolo Musicale Risorgimento è un fondamentale centro di divulgazione artistica ed aggregazione per il quartiere di Sampierdarena, con le sue varie formazioni che comprendono la Banda Musicale Risorgimento, la CMR Big Band e l’Orchestra di Fiati e Percussioni Filarmonica di Sampierdarena. Non solo: le lezioni di strumento hanno avviato tantissimi giovani alla passione per la musica, dagli strumenti a fiato alle percussioni. La Filarmonica dà inoltre la possibilità ai musicisti di esibirsi in pubblico, proprio come accadrà con il concerto di sabato.