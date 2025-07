Comune di Genova, eletti presidenti e vicepresidenti delle commissione consiliari

Genova. Si sono svolte questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Genova, le votazioni per l’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Per la Commissione 1 – Affari istituzionali e generali – per cui di solito la presidenza va alla minoranza – è stato eletto presidente Mauro Avvenente (Vince Genova), con 24 astenuti e 16 voti favorevoli. Sono stati eletti vicepresidenti Edoardo Marangoni (PD) con 24 voti e Vincenzo Falcone (Orgoglio Genova) con 16 voti.

Per la Commissione 2 – Pari opportunità è stata eletta la consigliera Sara Tassara (Lista Salis), con 24 voti favorevoli e 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Marco Casini (MoVimento 5 Stelle), con 24 voti, e Vincenzo Falcone (Orgoglio Genova – Noi moderati), con 16 voti.

Per la Commissione 3 – Bilancio è stato eletto il consigliere Lorenzo Garzarelli (AVS) con 24 voti favorevoli, 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Claudio Chiarotti (PD), con 24 voti e Davide Falteri (Vince Genova), con 16 voti.

Per la Commissione 4 – Promozione della città e cultura è stata eletta presidente la consigliera Donatella Alfonso (PD), con 24 voti favorevoli e 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Maria Luisa Centofanti (Riformiamo Genova), con 24 voti e Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia), con 16 voti.

Per la Commissione 5 – Territorio e promozione delle vallate è stata eletta presidente Serena Finocchio (PD), con 24 voti favorevoli e 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Massimo Romeo (AVS) con 24 voti e Rosanna Stuppia (Vince Genova) con 16 voti.

Per la Commissione 6 – Sviluppo economico è stato eletto presidente Marco Mesmaeker (MoVimento 5 Stelle), con 24 voti favorevoli e 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Enrico Frigerio (PD) con 24 voti e Lorenzo Pellerano (Orgoglio Genova) con 16 voti.

Per la Commissione 7 – Welfare è stata eletta presidente Paola Maccagno (PD) , con 24 voti favorevoli e 16 astenuti. Sono stati eletti vicepresidenti Mario Caraffini (PD) con 24 voti e Francesco Maresca (Fratelli d’Italia) con 16 voti.

Commissioni consiliari, i commenti

Ilaria Cavo, capogruppo di NM – Bucci – Orgoglio Genova in consiglio comunale, afferma: “Il ruolo di Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova sarà di rilievo per il lavoro del consiglio comunale. Oggi si sono insediate le commissioni dell’assemblea cittadina e al nostro gruppo sono state affidate tre vice presidenze. Lorenzo Pellerano è stato eletto vicepresidente della VI Commissione (Sviluppo Economico, Attività Produttive, Indirizzo e controllo sulle partecipata, porto e Blu Economy), che è omologa rispetto alla commissione che ho l’onore e la responsabilità di presiedere alla Camera dei Deputati. Due incarichi importanti anche per Vincenzo Falcone, scelto come vicepresidente della I commissione (Affari Istituzionali, legalità e sicurezza, nomine, formazioni), di rilievo per competenza e anche perché è l’unica commissione presieduta per regolamento dall’opposizione (il presidente è l’altrettanto veterano Mauro Avvenente). Vincenzo Falcone sarà anche vicepresidente della II commissione (Politiche giovanili, pari opportunità, consulta dei consumatori, flussi migratori). A loro e a tutti noi, l’augurio di buon lavoro. Ci attende un grande impegno per la nostra Genova”.

Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi, dichiara: “Le mie congratulazioni a Valeriano Vacalebre confermato, anche per questa nuova legislatura, come vicepresidente della Commissione Consiliare IV “Promozione della Città” e a Francesco Maresca eletto vicepresidente della Commissione Consiliare VII “Welfare”. Auguro loro buon lavoro certa che ricopriranno questo incarico con grande impegno e senso di responsabilità mettendo al centro della loro attività l’interesse di Genova e dei genovesi. Queste nomine, che si aggiungono alla vicepresidenza del Consiglio Comunale di Nicholas Gandolfo, consolidano ulteriormente il ruolo di Fratelli d’Italia nei lavori dell’aula in questo nuovo corso”.

“Con la nomina di Lorenzo Garzarelli alla presidenza della Terza commissione comunale Bilancio, si è completata la squadra di AVS per Genova. A tutti i nostri rappresentanti impegnati in Comune e nei Municipi vanno i nostri auguri di buon lavoro per l’impegno amministrativo che li attende nei prossimi anni”. Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, traccia un bilancio positivo delle nomine amministrative genovesi.

“In giunta, AVS è rappresentata dagli assessori Francesca Coppola ed Emilio Robotti, che si occuperanno di deleghe importanti, tra cui urbanistica, verde, trasporto pubblico e lavoro. La nostra capogruppo Francesca Ghio sarà vicepresidente del consiglio comunale e avrà le deleghe alle politiche giovanili e agli animali. Lorenzo Garzarelli è stato eletto presidente della Terza commissione comunale Bilancio, che ha competenze su programmazione e gestione economico-finanziaria, politiche tributarie, affari generali, patrimonio non abitativo, contratti e appalti, lotta all’evasione. Garzarelli avrà anche la delega ai grandi eventi. Il consigliere comunale Massimo Romeo sarà vicepresidente della Quinta commissione Territorio”, spiega Selena Candia.

“Anche nei Municipi daremo il nostro contributo per il governo di Genova. Simona Cosso è presidente del Municipio Centro Est. AVS esprimerà tre assessorati nei municipi, ricoperti da altrettante donne: Ica Arkel in Bassa Val Bisagno, Angela Peri nel Ponente e Maria Michela Tacchini nel Centro-Est. Garantiremo il massimo sostegno a tutte le amministratrici e tutti gli amministratori di Alleanza Verdi e Sinistra nel loro importante compito amministrativo”, assicura Selena Candia.