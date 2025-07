Comune di Genova, l’estate delle nomine: tra le più attese quelle per Palazzo Ducale

Genova. Una lunga estate di nomine quella che si è aperta per il Comune di Genova: si è chiuso ormai da alcuni giorni il bando per la nomina e la designazione dei rappresentanti della pubblica amministrazione in vari enti, fondazioni e società partecipate.

L’avviso, destinato a coloro che volessero candidarsi per rivestire cariche nei vari consigli di amministrazione, di indirizzo o simili – cariche prestigiose ma per cui in gran parte non sono previste retribuzioni – è scaduto il 4 luglio.

Tra le nomine più attese ci sono certamente quelle relative a Palazzo Ducale, “la casa della cultura di Genova”, dove il Comune ha il diritto di scegliere due componenti del comitato dei fondatori e tre componenti su cinque del consiglio direttivo (gli altri due sono di nomina regionale).

Palazzo Ducale, i nomi in bilico

Le candidature devono quindi essere già state depositate e per statuto i componenti in carica possono restare per altri sei mesi dopo la fine del mandato del sindaco, ma l’ipotesi è che le scelte vengano fatte nel giro di un mese. In ballo ci sono i due consiglieri d’indirizzo scelti al tempo da Marco Bucci: Franco Bampi, esperto di lingua genovese e presidente de A Compagna, e Mitchell Wolfson, diplomatico americano, collezionista d’arte e a capo della rete dei musei wolfsoniani.

Incognita anche sul destino del presidente Beppe Costa, il terminalista e patron dell’Acquario di Genova, nominato nel 2022 da Bucci in sostituzione di Luca Bizzarri (con il medico e imprenditore della sanità privata Francesco Berti Riboli come vicepresidente) e automaticamente prossimo alla decadenza. Tuttavia la figura di Costa ha un profilo che non dispiace a sinistra e potrebbe passare indenne il cambio della guardia a palazzo Tursi.

Tecnicamente non dovrebbe invece essere sostituita la direttrice del Ducale, Ilaria Bonacossa, vincitrice un anno e mezzo fa del bando di selezione pubblico e con un contratto della durata di quattro anni.

Tra le nomine da rinnovare, parlando ancora di istituzioni culturali, ci sono quelle del consiglio di amministrazione e della presidenza della rete di Musei del mare e delle migrazioni. Attualmente il presidente è Mauro Iguera e i consiglieri sono Paolo Clerici, Maurizio Daccà e Paolo Novella.

Cambi in vista anche per la Fondazione Urban Lab e di Genoa international schools Fulgis, che gestisce i due prestigiosi istituti scolastici: la clessidra si è quindi già girata per Massimo Lusuriello, Graziella Marando e Luca Barigione.

Restano poi da rinnovare la governance dell’associazione Genova Smart City, dove il Comune è rappresentato da Daniela Ameri e quella del consorzio di Villa Serra dove oggi risulta presidente il consigliere regionale di Noi Moderati – Vince Liguria Matteo Campora. I consiglieri d’amministrazione di nomina comunale in carica sono Pietro Varosio, Giuseppe Giachero e Claudio Angelo Cartosio.

Nomine del Comune di Genova, la partita delle partecipate

C’è poi tutta la partita – politicamente ancora più pesante – delle società partecipate. Se per quanto riguarda Porto Antico e la fondazione Carlo Felice l’amministrazione comunale di centrodestra ha proceduto con le nomine poco prima delle elezioni, il Comune di Genova retto da Silvia Salis ha già scelto i nuovi vertici di Aster, nominando presidente l’ingegnere ed esponente di Avs Andrea Bassoli.

I prossimi passi riguarderanno le società di servizi Job Centre (amministratore unico Franco Giona) e la Bagni Marina Genovese, che gestisce stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate (l’attuale presidente è Daniele Camino) mentre Farmacie genovesi (guidata dall’amministratore unico Massimiliano Cattapani e che gestisce 9 farmacie sul territorio comunale) ha rinnovato il mandato di amministrazione da poco per una durata di altri tre anni.

Da capire se sarà confermata fiducia a Elisabetta Calvi, da un anno amministratrice unica di Spim, la società immobiliare del Comune, e a Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef con il mandato in scadenza (rinnovabile per un terzo mandato) con l’approvazione del bilancio 2025, quindi nella primavera 2026.

Per finire, le questioni più delicate ossia le governance di società come Amiu, in scadenza nel 2026 ma con il presidente Giovanni Battista Raggi (ex esponente Pd ma nominato dal centrodestra) che ha già dichiarato di mettere il mandato, per correttezza, nelle mani della sindaca. E poi Amt, nel mezzo della bufera legata ai conti, e dove Ilaria Gavuglio, presidente, è dall’anno scorso anche direttrice generale a tempo indeterminato.