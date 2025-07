Salute Simplex, in Liguria il cambio di medico di famiglia da oggi si fa online

Genova. Continua la semplificazione in materia sanitaria per i cittadini liguri, con un nuovo potenziamento dei servizi digitali attivi.

La funzione “Cambio medico” sulla web app Salute Simplex permetteva già di consultare l’elenco dei professionisti disponibili nel caso si volesse cambiare dottore per scelta personale. In caso di conclusione dell’incarico o pensionamento del medico, però, fino a oggi era necessario recarsi di persona allo sportello Asl più vicino. Ora, invece, anche in questi casi sarà possibile fare tutto online, in pochi click e comodamente da casa, tramite smartphone o pc, grazie alla nuova implementazione del software sviluppata da Liguria Digitale.

“La digitalizzazione dei servizi sanitari consente di avvicinare la sanità alle persone, riducendo burocrazia e disagi, soprattutto per chi vive nei piccoli comuni e nelle aree interne. Con questa estensione del servizio diamo una risposta concreta a un bisogno reale, semplificando un passaggio importante per i cittadini – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Su Salute Simplex, nella sezione “Cambio Medico”, sono stati registrati quasi 70mila accessi per tutti i servizi correlati alla funzione, e oltre 3mila persone hanno cambiato il proprio medico comodamente da casa grazie alla web app. Un ulteriore passo avanti verso una sanità accessibile, che mette al centro la persona e le sue esigenze”.

“Salute Simplex ha lo scopo di semplificare la vita ai cittadini, e sono già moltissimi i liguri che la utilizzano per accedere ai servizi digitali disponibili – ha commentato Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale –. Con questa nuova implementazione continuiamo a trasformare le esigenze dei cittadini in soluzioni digitali semplici ed efficaci. La possibilità di cambiare medico anche in caso di cessazione dell’incarico – funzione disponibile anche attraverso i Totem e l’anagrafe sanitaria, sviluppati sempre da Liguria Digitale – è un ulteriore passo verso una sanità più moderna e vicina ai cittadini. La collaborazione con le ASL e con Regione Liguria ci consente di innovare con rapidità, garantendo servizi accessibili ovunque, semplicemente utilizzando un tablet, un pc o uno smartphone, senza code né spostamenti inutili”.