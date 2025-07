La lite nel centro per minori finisce a coltellate: ferito in ragazzo di 17anni

Genova. Momenti di tensione la scorsa notte in via Balbi dove i medici del 118 sono stati chiamati per soccorrere un ragazzo di 17 anni raggiunto da due colpi di coltello scagliati da un coetaneo.

Ancora da capire il movente, noto invece il contesto: secondo le prime informazioni i due ragazzi, di origine egiziana ed entrambi ospiti di un centro per minori stranieri di via Balbi, avrebbero iniziato una lite molto animato, fino a quando uno di loro ha estratto un coltello, colpendo al torace il coetaneo.

Dopo il colpo, la fuga, durata qualche ora: il responsabile del gesto, infatti, a notte fonda è tornato presso la struttura dove lo aspettavano i poliziotti. Il ragazzo ferito nel frattempo era stato ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita.