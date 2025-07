Cocaina a domicilio, arrestati due pusher “motomuniti” a Brignole: nei sottosella droga e denaro

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato in flagranza di reato un 32enne albanese e un 49enne del posto, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile sono venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio di cocaina, messa in atto dal 49enne, che effettuava anche a domicilio spostandosi con il proprio scooter.

Ieri mattina l’uomo è stato individuato a bordo dello scooter mentre transitava in via XX Settembre e subito è stato seguito. Dopo vari giri ed alcune soste, l’uomo si è diretto nei pressi dei giardini della stazione Brignole, dove dopo qualche minuto è stato raggiunto da un altro scooter, condotto dal 32enne. I due hanno aperto i rispettivi “bagagliai” e tra loro vi è stato uno scambio di pacchetti. Gli operatori li hanno bloccati prima che riuscissero a ripartire e da perquisizione dei mezzi hanno verificato che nel vano sottosella del cittadino albanese vi era una scatola con all’interno 1.350 euro, mentre in quello del genovese vi era un pacchetto sottovuoto, contenente gr. 53,38 di cocaina.

Presso il domicilio del più giovane sono stati poi rinvenuti quasi 20.000 euro in contanti, nascosti in vari luoghi della casa, mentre la perquisizione domiciliare del 49enne ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, sostanza da taglio e 7 grandi buste contenente residui di stupefacente, simili a quella rinvenuta sul suo scooter.