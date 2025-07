Cinema all’aperto, apre l’arena estiva di Nervi: si parte con “C’eravamo tanto amati”

Genova. Venerdì 4 luglio 2025 inizia l’arena estiva “Nervicinema” nello spazio all’aperto del Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5) di Genova Nervi con la proiezione del grande classico della commedia all’italiana “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola. Il film inizierà dalle 21.15 in funzione della luce solare e sarà preceduto alle 20.30 da un aperitivo con letture tratte dal libro di Italo Calvino “Gli amori difficili”, in una serata a cura di Cineversity.

“Nervicinema” è un’arena all’aperto che fa parte di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”, manifestazione culturale curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-S.A.S. Liguria nella quale rientrano anche l’arena “Montaldo” (via Isocorte, 13) a Pontedecimo e la programmazione estiva in sala con aria condizionata del Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) di Sampierdarena, che saranno rispettivamente inaugurate giovedì 10 e mercoledì 23 luglio.

La rassegna aderisce a Cinema Revolution, iniziativa del Ministero della Cultura grazie alla quale l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €.

L’arena “Nervicinema” resterà aperta fino a domenica 7 settembre per un totale di 46 serate e 26 proposte cinematografiche che comprendono sia il meglio del cinema d’essai della stagione 2024/2025 (dai grandi successi di pubblico come “Diamanti” di Ferzan Ozpetek e “Follemente” di Paolo Genovese al pluripremiato “Emilia Pérez” di Jacques Audiard) sia alcuni titoli di recente uscita, dal film francese d’autore “Tre amiche” di Emmanuel Coullot al blockbuster con Brad Pitt “F1 – Il film” di Joseph Kosinki, passando per l’indipendente “Milarepa” di Louis Nero.

Particolare attenzione sarà posta ai film per ragazzi con la programmazione di quattro film adatti alla loro età quali “Lilo & Stich” di Dean Fleischer Camp, “Dragon Trainer” di Dean DeBlois, “Un film Minecraft” di Jesse Hess ed “Elio” di Adrian Molina. Collegato a tali proiezioni un concorso nel quale i bambini potranno disegnare in uno spazio apposito la sala cinematografica dei propri sogni. Gli elaborati migliori saranno esposti in autunno nelle sale ACEC genovesi.

Da segnalare anche gli appuntamenti di mercoledì 8 luglio con “Corto che passione 5”, serata dedicata a una selezione di cinque cortometraggi italiani tra i più premiati e riconosciuti degli ultimi anni, e di lunedì 21 luglio con la proiezione di “Vermiglio” di Maura Delpero alla presenza dell’attrice Orietta Notari.

Come nella scorsa edizione, vi sarà il sondaggio sui “Film della Critica” nel quale si chiederà al pubblico di esprimere un giudizio da 1 a 5 sui titoli designati dal SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani come particolarmente meritevoli. In base alla media dei voti, sarà decretato il “Film della Critica” preferito dal pubblico di “Fuori dal centro – Festival”. Quest’anno i titoli in gara sono 6, cui due saranno proiettati a “Nervicinema”: l’animazione lettone vincitrice del premio Oscar “Flow – Un mondo da salvare” di Gints Zibalodis (martedì 15 luglio) e la nuova spystory diretta da Steven Soderbergh “Black Bag – Doppio gioco” (martedì 22 luglio).

Tutte le proiezioni saranno in modalità Silent Movie con le cuffie Wi-Fi consegnate all’ingresso dell’arena.