Ciclista ligure muore a 19 anni durante il Giro della Valle d’Aosta, Bucci: “Grande dolore”

Aosta. Lutto nel mondo del ciclismo: è morto nella serata di ieri all’ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, gara under 23.

Il corridore, forse sbalzato dall’impatto con un dosso, è caduto in una discesa. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico molto grave.

“Le ambulanze al seguito del corteo sono subito intervenute e il medico presente si è immediatamente reso conto della gravità della situazione ed ha allertato il 118 per la rianimazione”, ha raccontato Filippo Borrione, direttore della gara. “La dinamica è ancora tutta da ricostruire – precisa – siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto, riteniamo di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli atleti”.

Il comitato organizzatore del Giro della Valle d’Aosta ha lasciato “libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa”. La corsa riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Privitera. Fino al termine della manifestazione tutte le cerimonie protocollari sono cancellate.

Addio a Samuele Privitera, il cordoglio del presidente Bucci

“Con profonda commozione e sgomento, a nome dell’intera giunta regionale esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Samuele Privitera, giovane ciclista ligure vittima di un drammatico incidente durante una gara in Valle d’Aosta. In questo momento di grande dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Alla memoria di Samuele va il pensiero e l’abbraccio sincero di tutta la Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Chi era Samuele Privitera

Privitera, nato a Imperia nel 2005 e residente a Soldano nell’entroterra della provincia, era considerato una delle giovani promesse del ciclismo italiano. Aveva iniziato la carriera agonistica nella Ciclista Bordighera, poi si era aggregato all’americana Hagens Berman Jayco.