Genova. Una corsia nel tratto di via Polonio in direzione nord oltre alla realizzazione della corsia di immissione in via Romairone. Sono gli interventi decisi dal Comune di Genova insieme ai sindaci delle valli per cercare di ridurre i disagi al traffico in Valpolcevera a causa del cantiere della nuova pista ciclabile.

“Al fine di ridurre le indiscutibili criticità che gravano sulla circolazione stradale derivate dalla realizzazione della pista ciclabile in particolar modo su via Polonio e via Romairone, sono state individuate alcune soluzioni in accordo con la direzione lavori e con l’Assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti, che ringraziamo, che hanno tenuto in debita considerazione quelle che sono le richieste minime che arrivano dal territorio per cercare di attenuare il forte disagio creato alla circolazione stradale di fondo valle dalla pista ciclabile, la cui realizzazione a questo punto del progetto, come dichiarato dall’assessore alla mobilità e dagli uffici, appare inevitabile”.

Lo comunicano in una nota congiunta Angela Negri Sindaca Serra Riccò, Sara Dante Sindaca Sant’Olcese, Claudio Montaldo Sindaco Ceranesi, Giancarlo Campora Sindaco Campomorone, Michele Malfatti Sindaco Mignanego, Michele Versace Presidente Municipio Valpolcevera, Armando Sanna Consigliere regionale, Federico Romeo Consigliere regionale e Enrico Vassallo Consigliere comunale.

Di fatto” verrà recuperata una corsia nel tratto di via Polonio in direzione nord oltre alla realizzazione della corsia di immissione in via Romairone, con allargamento e ripristino 2 corsie in prossimità semaforo incrocio San Biagio Valpolcevera”. I lavori verranno effettuati appena possibile in diverse fasi.

“Auspichiamo – dicono sindaci e consiglieri – che le modifiche possano essere sufficienti a far sì che le diverse esigenze possano coesistere. Sarà naturalmente importante lavorare per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico potenziando sia bus che treni, creando un vero sistema di mobilità sostenibile, città 30, percorsi pedonali sicuri, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’impatto ambientale del traffico”.