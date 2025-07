San Fruttuoso, chiuso dalla Asl “Il Re delle Focaccette”: temperature troppo alte in cucina

Genova. È stato chiuso dai tecnici della Asl Il Re delle Focaccette, locale aperto da un paio d’anni in salita Inferiore della Noce nel quartiere di San Fruttuoso.

Il controllo è avvenuto venerdì sera con un’azione congiunta tra struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, polizia locale e ispettorato del lavoro. A parte le condizioni di pulizia non perfette, la sospensione dell’attività è scattata a causa delle temperature molto elevate registrate nel locale cucina, dove si trovavano elementi deperibili come stracchino e gorgonzola a circa 33 gradi.

L’ispezione in realtà era scaturita da un esposto alla polizia locale da parte di alcuni residenti che lamentavano fumi e odori molesti provenienti dal bar trattoria. Gli agenti hanno constatato che le segnalazioni erano veritiere e hanno applicato le sanzioni del caso.

Oltre alla chiusura dell’attività sono state elevate dalla Asl sanzioni per un totale di 8mila euro. Il locale potrà riaprire non appena saranno ripristinate condizioni adeguate in cucina.