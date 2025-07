Chiavari, sino al 14 luglio aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Chiavari. Il Comune di Chiavari ricorda che fino al 14 luglio 2025 è possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026.

Per iscrivere i propri figli per la prima volta, o per rinnovare un’iscrizione già attiva (utilizzando il codice Pan), è necessario accedere al portale dedicato.

Prima di procedere con la domanda, è indispensabile regolarizzare eventuali pendenze, poiché l’accesso al servizio sarà garantito solo agli utenti in regola con i pagamenti. Si ricorda inoltre che è possibile richiedere diete speciali per motivi sanitari o etico-religiosi e ottenere l’esenzione dal pagamento per i residenti con Isee pari o inferiore a 5 mila euro.