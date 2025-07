Chiavari, il 13 luglio “Cena in compagnia” con vista mare a San Martino di Maxena

Chiavari. Domenica 13 luglio la parrocchia di San Martino di Maxena organizza con il patrocinio del Comune di Chiavari una Cena in compagnia, sulla splendida cornice del sagrato di Maxena che offre una vista dalle colline di Leivi al mare di Chiavari fino a Sestri Levante.

Dopo tanti anni torna questo momento di festa insieme, in occasione delle festività patronali per la Madonna del Carmine, grazie alla collaborazione di numerosi volontari, della parrocchia e del Circolo Acli di Maxena, che si sono messi in moto insieme da diverse settimane per ripristinare un appuntamento caro alla comunità.

La serata offre menù fisso per adulti e bambini. Seguirà l’intrattenimento musicale organizzato dalla Filarmonica “Città di Chiavari”. Sarà possibile partecipare ad una ricca pesca di beneficenza.

Ci sarà inoltre su richiesta la possibilità di raggiungere Maxena con un pulmino da San Pier di Canne.

Gli organizzatori invitano di cuore “tutte e tutti coloro che desiderano trascorrere una serata in una location unica, all’insegna della semplicità e della voglia di stare insieme”.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività della parrocchia.

Occorre prenotarsi entro mercoledì 9 luglio al seguente numero di telefono: 3805108250