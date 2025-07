Chat neofasciste, divise delle SS e video della Jihad: la Digos scopre due sedicenni radicalizzati

Genova. Hanno ramificazioni anche in Liguria e a Genova i gruppi di destra radicale che utilizzano i social network – Telegram in particolare – e i giovanissimi per fare propaganda fascista ed estremista.

Nel corso di una maxi operazione la Polizia di Stato ha individuato 22 minorenni disseminati in tutta Italia che usavano i social e le piattaforme di messaggistica nell’ambito di contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista. Tutti tra i 13 e i 17 anni, hanno confermato come sia aumentato in maniera molto preoccupante il coinvolgimento di minorenni e la radicalizzazione online.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di minori provenienti da situazioni difficili, tra microcriminalità e piccole bande. L’operazione ha toccato città da Nord a Sud, da Milano a Cagliari, da Taranto a Firenze, e in alcuni casi ha individuato giovanissimi protagonisti di episodi che sono balzati agli onori delle cronache, come i due minori di 14 e 16 anni residenti in provincia di Livorno responsabili di avere realizzato fatto esplodere un ordigno esplosivo fuori da una scuola superiori.

A Genova perquisizioni a carico di due sedicenni: a casa effige di Mussolini e una divisa delle SS

A Genova, gli investigatori della Digos hanno individuato due sedicenni residenti nel capoluogo ligure. Il monitoraggio di chat e messaggi ha fatto emergere messaggi inneggianti al fascismo, al nazismo e all’estrema destra, e giovedì mattina, su impulso della procura del tribunale dei Minorenni, sono scattate le perquisizioni.

Gli agenti hanno sequestrato tablet, smartphone e computer che verranno ora analizzati, e a casa di uno dei sedicenni è stato trovato materiale raffigurante Benito Mussolini, una divisa storica delle SS e altri capi d’abbigliamento chiaramente riconducibili a contesti di estrema destra.

L’ascesa della Jihad Bianca

Nel corso delle indagini gli investigatori hanno individuato le chat in cui giovanissimi condividevano contenuti neonazisti e antisemiti, filmati, messaggi e post di straordinaria violenza legati aa uccisioni brutali, in particolare di matrice jihadista.

Un’indagine che ha messo in luce il fascino esercitato dall’ecosistema digitale della “cosiddetta “Jihad Bianca”, neologismo che indica l’adozione, da parte della supremazia bianca, di metodi, narrazioni, estetiche e culture jihadiste, sui più giovani. Una sorta di “ibrido” ideologico in cui si mescolano principi del radicalismo islamico, del suprematismo bianco e dell’estrema destra.