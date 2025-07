Cerca di colpire i passanti e poi i poliziotti con una spranga di ferro: arrestato 23enne

Genova. La polizia ha arrestato un 23enne algerino, senza fissa dimora, per resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e multandolo per ubriachezza.

La scorsa notte un equipaggio delle volanti, durante il controllo del territorio in zona Rivarolo, ha notato il giovane, a petto nudo, che brandiva una spranga in metallo, cercando anche di colpire i passanti.

Gli agenti sono scesi dall’auto intimandogli di posare il bastone, ma l’uomo, ubriaco, si è diretto verso di loro agitando la spranga e ha tentato di colpire uno dei due agenti, che sono riusciti, però, a disarmarlo dopo una breve colluttazione.

Il 23enne è stato portato in Questura dove, da accertamenti, è emerso a carico di un suo alias un decreto di espulsione per cui, accompagnato in frontiera lo scorso maggio, non avrebbe potuto rientrare in Italia prima del 2030. La sua posizione è ora nuovamente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Sarà processato stamani.