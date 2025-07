Centro storico, da lunedì si cambia: ai vigili decoro urbano e degrado, il coordinamento della sicurezza torna a polizia e carabinieri

Genova. Sulla sicurezza in centro storico da lunedì si cambia: la polizia locale non abbandonerà i vicoli ma la tripartizione dei caruggi che le ha dato in questi anni una totale libertà di azione non ci sarà più.

Fine della tripartizione in zone del centro storico

La suddivisione tripartita del controllo del centro storico (una parte a polizia, una a carabinieri e una alla polizia locale), modello introdotto ai tempi della prima giunta Bucci, infatti scomparirà. Il sistema, sponsorizzato dal sindaco e dall’allora assessore leghista Stefano Garassino, si fondava soprattutto sui numeri che la polizia locale può vantare rispetto alle altre forze di polizia, dopo la massiccia campagna di assunzioni di nuovi agenti.

Tuttavia la sottozona fino a oggi tripartita ‘centro storico’ da lunedì tornerà sotto il coordinamento di chi tra polizia e carabinieri in quel determinato turno di lavoro ha il coordinamento del centro città.

Il territorio cittadino infatti, dal punto di vista del pattugliamento, è suddiviso in tre zone i cui confini sono i torrenti Bisagno e Polcevera: levante, centro e ponente. Per ogni turno due zone sono affidate alla polizia e una ai carabinieri. Da lunedì questa tornerà l’unica ripartizione con i vicoli dentro il ‘centro’

Alla polizia locale degrado, decoro e indagini sul codice rosso

La polizia locale continuerà ad avere un suo ruolo in centro storico, ma prioritariamente le sarà chiesto di svolgere alcuni compiti tradizionalmente più legati a quelli che erano una volta si chiamavano “i vigili”, vale a dire degrado, decoro urbano e raccolta delle istanze di cittadini e commercianti. Ancora, come aveva spiegato la sindaca di Genova Silvia Salis sarà rafforzato il numero degli agenti che si occuperanno di segnalazioni e indagini delegate dalla Procura in tema di violenza domestica e violenza di genere anche per rispondere a una richiesta diretta della Procura.

Questo probabilmente vorrà dire in parte anche riorganizzare i reparti del corpo, ma a questo probabilmente penserà

Il nuovo modello vuole rispondere ai problemi di sovrapposizione tra le forze dell’ordine sollevati in più occasioni da sindacati di polizia, a partire dal Siap e dal suo segretario Roberto Traverso, ma è – occorre precisarlo – anche a una scelta politica dell’amministrazione Salis. Del ‘dossier locale’ la sindaca aveva parlato martedì con il procuratore Nicola Piacente: “la nostra polizia locale è numericamente molto consistente e credo che sia importante fare chiarezza su quali sono le competenze – aveva detto Salis – non per ampliare diminuire le competenze di qualcuno, ma per non creare sovrapposizioni in un campo nel quale c’è una scarsità di risorse e sarebbe ingiusto continuare a duplicare rischiando nella migliore delle ipotesi di creare un rallentamento. Quindi è importante ristabilire quali sono le reali competenze e in che modo la polizia locale può fare il suo per per concorrere nella gestione della sicurezza”.

Indubbiamente a incidere su un cambio di passo così rapido – a meno di un mese dall’insediamento della nuova giunta – da parte della nuova amministrazione è stata anche l’inchiesta deflgrata a metà giugno che vede coinvolti 15 agenti del reparto sicurezza urbana della polizia locale per presunti abusi (lesioni, falso e peculato) sui fermati. I 15 sono stati trasferiti a mansioni non operative e lo stesso comandante Giurato è stato destituito dall’incarico e trasferito alla direzione ambiente, non tanto per il presunto ‘dossieraggio’ relativo al verbale dell’incidente stradale dell’allora candidata del centrosinistra passato all’assessore Gambino ma soprattutto per non aver vigilato a sufficienza sui suoi uomini.