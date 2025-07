Riqualificazione della caserma Nino Bixio, scatta l’allarme sociale in Valpolcevera

Genova. La riqualificazione della caserma Nino Bixio in via Sardorella a Genova Valpolcevera, sebbene attesa per il rinnovamento della struttura, sta sollevando perplessità, preoccupazioni e un acceso dibattito. In particolare, il paventato trasferimento dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova nella nuova palazzina è al centro delle critiche. Sia il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) che il Presidente del Municipio V Valpolcevera, Michele Versace, hanno espresso serie riserve, evidenziando le criticità preesistenti nel quartiere e il rischio di un ulteriore aggravamento delle condizioni di vivibilità e sicurezza Valpolcevera.

I Nodi Cruciali della Riqualificazione Caserma Bixio

Il SIAP accoglie con favore il progetto di valorizzazione della caserma Nino Bixio come presidio strategico di sicurezza in un territorio, la Valpolcevera, già gravato da degrado ambientale e sociale. La presenza dell’impianto industriale AMIU crea disagi significativi a residenti e agenti di polizia. Al contempo il sindacato esprime piena solidarietà al Comitato “Non solo Borgo”, impegnato per il miglioramento della vivibilità del quartiere.

La netta contrarietà del SIAP si concentra però sul trasferimento Ufficio Immigrazione Genova in Valpolcevera. Questa scelta, secondo il sindacato, avrebbe gravi ricadute organizzative e operative. L’Ufficio Immigrazione gestisce un settore delicatissimo, che necessita di facile accesso ai servizi, trasporti efficienti e integrazione socio-assistenziale per i flussi di persone coinvolte. Lo spostamento in Valpolcevera, prosegue il SIAP, potrebbe innescare nuove criticità di ordine pubblico e sicurezza, aggravando un quartiere già fragile e destinato ad accogliere anche lo spostamento del campo nomadi.

La voce del territorio: la preoccupazione del Municipio Valpolcevera

Il Presidente del Municipio V Valpolcevera, Michele Versace, ha espresso forte preoccupazione per il progetto. Versace sottolinea come la riqualificazione Caserma Bixio non risolva le problematiche endemiche della zona, che includono la circolazione stradale critica, la persistenza del deposito AMIU, la vicinanza a grandi cantierizzazioni e la carenza di servizi essenziali per la cittadinanza.

La preoccupazione per il trasferimento Ufficio Immigrazione è palpabile: “quella zona non reggerebbe l’impatto di centinaia di persone che avrebbero già molte difficoltà anche solo a raggiungere il sito“, afferma Versace. “La Valpolcevera e via Sardorella non possono farsi carico di ulteriori criticità che metterebbero in difficoltà anche gli stessi utenti degli uffici e i lavoratori.” Il Presidente del Municipio chiede una valutazione attenta delle esigenze della zona per garantire che ogni intervento migliori la qualità della vita dei cittadini, senza aggravare i problemi esistenti.

La controproposta: alloggi di servizio polizia di stato a Genova

Di fronte a queste criticità, il SIAP propone un utilizzo alternativo per la nuova palazzina: la realizzazione di alloggi per il personale della Polizia di Stato. Questa esigenza, evidenzia il sindacato, è da tempo ignorata a Genova, nonostante sia prevista dai regolamenti. La disponibilità di alloggi di servizio è cruciale per garantire radicamento e dignità lavorativa agli operatori, specialmente per chi è appena assegnato a Genova.

Il sindacato annuncia azioni concrete per riportare le politiche abitative tra le priorità, sia per gli operatori della sicurezza che per l’intera cittadinanza di Genova.

