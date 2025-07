Carlo Felice, Slc Cgil e Snater: “Il Comune di Genova mantenga le promesse sui buoni pasto ai dipendenti”

Genova. Oggi è stata presentata la Stagione di Opera, Balletto e Concerti 2025-2026 del Carlo Felice di Genova, appuntamento durante il quale sono stati confermati rilancio e buono stato di salute del Teatro.

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro sindacale tra Slc Cgil, Snater, Fials, Uilcom Uil, il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, l’assessore al Lavoro Emilio Robotti, quello alla Cultura Giacomo Montanari per discutere della vertenza che vede coinvolte le maestranze impegnate nel Festival di Nervi.

“Alla presenza delle sigle sindacali che rappresentano la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro – scrivono i sindacati Slc Cgil e Snater – vicesindaco e assessori si sono impegnati a siglare un protocollo per l’erogazione dei buoni pasto per i dipendenti occupati nello spettacolo dei balletti di Nervi per la stagione 2025 da parte della Fondazione”.

“Alla luce dell’incontro si chiede al Comune di essere conseguente con quanto dichiarato in riunione e di provvedere celermente alla firma del protocollo a tutela delle maestranze impegnate nello sforzo straordinario dei Balletti di Nervi: se, come emerso questa mattina, il Teatro è in salute, le maestranze che sono tra le artefici del suo successo, anche internazionale, devono ottenere il giusto riconoscimento”, concludono Slc Cgil e Snater.