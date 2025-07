Carcere di Marassi, mercoledì assemblea con la penitenziaria e il segretario Uilpa Colombi

Genova. Mercoledì 16 giugno 2025 alle ore 10:00 la segreteria regionale Uil Liguria – insieme al segretario generale nazionale Uilpa Sandro Colombi – visiterà i luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Marassi e, contestualmente, incontrerà la Polizia Penitenziaria riunita in assemblea.

L’iniziativa rappresenta un momento di vicinanza, ascolto e condivisione rispetto alle problematiche che affliggono le carceri italiane, e in particolare il lavoro all’interno del carcere genovese, anche in seguito della rivolta avvenuta a Genova lo scorso 4 giugno 2025.

“Bisogna investire più risorse per potenziare gli organici e garantire condizioni di lavoro e detenzione più umane – dichiarano le segreterie di Uil Liguria e Uilpa Polizia Penitenziaria – in Italia abbiamo registrato 90 suicidi fra i detenuti e 7 fra gli agenti, rivolte, risse, stupri e ben 2800 aggressioni alla Polizia penitenziaria. Persistono, poi, il sovraffollamento e la carenza di organico: nelle carceri italiane vi è un sovrannumero di oltre 16000 detenuti e mancano all’appello circa 18000 agenti. Inoltre, occorre ragionare anche sul versante del reinserimento dei detenuti con un’attività propedeutica per decongestionare gli istituti e dare una nuova possibilità di vita a diverse tipologie di reclusi”.

All’ordine del giorno si porranno temi come quello della sicurezza e delle condizioni di lavoro del personale, degli organici, del supporto e dell’ assistenza psicologica per gli agenti di polizia penitenziaria e la formazione continua . Per Uil Liguria e per la UilPa Polizia Penitenziaria sono fondamentali interventi strutturali e un’implementazione del ruolo della prefettura nel monitoraggio del sistema penitenziario attraverso un confronto costruttivo per migliorare le condizioni dei lavoratori, della polizia penitenziaria e della sicurezza della città. Saranno presenti: Riccardo Serri segretario generale Uil Liguria, Roberta Cavicchioli, Giovanni Bizzarro e Giuseppe Gulli della segretaria regionale Uil Liguria; la Uilpa Polizia Penitenziaria.