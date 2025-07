Cantieri in città: tutti gli interventi e le modifiche al traffico a Genova dal 26 luglio al 1 agosto

Genova. Per quanto riguarda i cantieri, i lavori in corso e programmati in città tra il 26 luglio e il 1° agosto, tra le principali novità si segnalano:

– la chiusura per lavori, nelle notti del 28 e 29 luglio, della Galleria NVI Erzelli/Borzoli

– il divieto di transito pedonale in via XX Settembre all’altezza del Ponte Monumentale, in due fasi e fino al 29 agosto, per i lavori di restauro dello stesso

– lo svolgimento in Valbisagno, sabato 26 e domenica 27 luglio, della gara ciclistica “La Grande Crono di Genova” con modifiche alla viabilità delle strade interessate (via Pedullà e dintorni)

Inoltre a Pontedecimo, da oggi a domenica 27 luglio, ci saranno la manifestazione “Biciborgo”, la festa parrocchiale e la processione religiosa di San Giacomo Maggiore con modifiche alla viabilità delle strade interessate (via Poli e dintorni).

Tutti i cantieri, suddivisi per municipio, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova al link https://shorturl.at/XvayQ

PONENTE

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Sestri Ponente – Borzoli – Erzelli

1) GALLERIA NV1

Nella galleria NV1 Erzelli/Borzoli, per lo svolgimento di lavori urgenti al ventilatore di areazione, dal 28 al 30 luglio, tra le 21.30 e le 5.30 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione veicolare.

2) GREAT CAMPUS

Per i lavori di realizzazione della scuola politecnica Great Campus Erzelli, fino al 6 novembre in via Mellen e in via Sant’Elia, nel tratto di strada in corrispondenza della rotatoria tra le due vie, sono introdotti:

– limite di velocità a 30 km/h

– divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte.

Cornigliano

Per lavori sulla rotatoria tra piazza Massena, via Cornigliano, via Ansaldo e corso Perrone, fino al 17 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. la circolazione all’intersezione tra piazza Massena, via Cornigliano, via Ansaldo e corso Perrone è regolata a rotatoria con senso di marcia antiorario

2. limite di velocità di 30 km/h all’interno del regime circolatorio di cui al punto precedente

3. i veicoli che si apprestano ad inserirsi nel regime circolatorio di cui al punto 1 hanno l’obbligo di dare la precedenza.

– piazza Massena

1. limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito nel tratto di ponente tra via Coronata e via Cornigliano (tratto fronteggiante civico 7)

3. divieto di transito a centro piazza

4. doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di monte tra via Coronata e corso Perrone

5. sul lato monte, in corrispondenza dei civici 11/12 RR, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai veicoli che compiono

operazioni di carico e scarico delle merci regolamentato con le medesime modalità del settore ad oggi esistente a centro strada

6. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Cornigliano

1. limite di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra civico 16 e intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Ansaldo

1. limite di velocità di 30 km/h tra civico 1 e intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Coronata

limite massimo di velocità di 30 km/h tra civico 5 e piazza Massena.

– corso Perrone

1. limite di velocità di 30 km/h tra civico 2A e intersezione a rotatoria

2. sul lato ponente, in corrispondenza dei civici 2/4 RR, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai taxi

3. sul lato ponente, in corrispondenza del civico 2, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato a veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti segnati tra intersezione a rotatoria e civico 3.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Bolzaneto

In via Romairone, nel tratto compreso tra i civici 10 e 36, fino al 30 settembre nella fascia oraria 00.00/24.00, per lavori di mobilità ciclistica, è istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h in direzione mare.

Fegino

In via Ferri, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fegino e il civico 18, per i lavori del Terzo Valico, fino al 31 luglio sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da idonei movieri dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 07.00/20.00 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20.00/07.00, nelle giornate del sabato e in quelle festive

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante (Fase 1)

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente (Fase 2).

Rivarolo

1) EX MIRA LANZA

In via Rivarolo, nel tratto compreso tra via Lanza e via Lepanto, fino al 18 agosto, per opere di urbanizzazione relative all’ex Mira Lanza, con orario 00.00/24.00, sono previste le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità veicolare dei 30 km/h 2. soppressione delle corsie ciclabili in entrambe le direzioni 3. circolazione veicolare a senso unico con moto rotatorio antiorario all’intersezione Rivarolo/Lepanto: i veicoli provenienti dai vari rami stradali hanno l’obbligo di dare precedenza nell’immissione in questo flusso circolare 4. divieto di fermata veicolare nel ramo di via Rivarolo che adduce al civico 47.

Inoltre, nel tratto terminale di levante di via Lepanto, in prossimità dell’intersezione con via Rivarolo, è previsto il limite massimo di velocità veicolare dei 30 km/h, direzione levante.

2) INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

– Per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, fino al 30 novembre in via Duria sono stabiliti:

1. divieto di transito tra arco di monte di accesso a caserma CC e voltino che adduce a via Durazzo Pallavicini escluso 2. doppio senso di circolazione 3. limite di velocità di 30 km/h tra varco di monte di accesso a caserma CC e via Rossini 4. circolazione veicolare è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direttrice monte-mare (in uscita verso via Rossini) tra varco di monte e varco di mare di accesso a caserma CC 5. divieto di fermata tra varco di monte di accesso a caserma CC e voltino che adduce a via Durazzo Pallavicini.

– Per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, dalle ore 21.00 del 29 luglio alle ore 24.00 del 31 luglio, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

– via Gioacchino Rossini, segmento compreso tra piazza Pallavicini ed il civico 12:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nella corsia lato ponente del tratto compreso tra piazza

Pallavicini e via Duria

3. temporanea soppressione della corsia ciclabile (direzione mare) nel tratto compreso tra

piazza Pallavicini e via al Ponte Polcevera

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente nel tratto compreso tra piazza

Pallavicini e via Duria

5. obbligo di dare precedenza per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte

all’intersezione con via Pisoni.

– via Antonio Duria:

1. divieto di transito veicolare fatta eccezione per i veicoli autorizzati

2. conferma dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione

con via Rossini

3. divieto di fermata veicolare.

In via Torbella, fino al 24 gennaio 2026, tra i civici 13B (escluso) e 20 (escluso) sono introdotti:

1. divieto di transito fatta esclusi veicoli di cantiere 2. divieto di transito pedonale per interventi di adeguamento del nodo autostradale del SISTEMA A7-A10-A12.

– Per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, dal 1° al 31 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– passerella pedonale di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo

lungo via al Ponte Polcevera.

– via Francesco Campora, nel tratto compreso tra via Duria e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

Certosa

1) METROPOLITANA

Per i lavori di realizzazione del prolungamento della linea della metropolitana (tratta funzionale Brin – Canepari), fino a dicembre sono stati istituiti nelle vie in elenco:

– piazzale Palli, nel tratto tra il civico 2C r di via Mansueto e l’intersezione con via Mansueto:

1. divieto di fermata 2. senso unico di marcia per la direzione ponente 3. limite di velocità di 30 km/h.

– piazzale Palli, nel tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato:

1. divieto di fermata 2. divieto di circolazione pedonale e veicolare.

– via Mansueto, nel tratto compreso tra i civici 2R e 20R:

1. senso unico di marcia per la direzione levante 2. limite di velocità di 30 km/h 3. percorso pedonale sul margine mare.

– piazzetta delle Penne Nere (tra via Canepari e via Mansueto):

1. limite di velocità di 30 km/h 2. ripristino del doppio senso di circolazione 3. senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario 4. settori di sosta rasenti al marciapiede a ponente del sottopasso ferroviario, riservati a autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico.

– via Tasso (tra via Canepari e piazza Palli):

divieto di circolazione veicolare e pedonale (esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni).

Per i veicoli che percorrono il segmento stradale lato levante di via alla Fiumara – tra rampa di accesso allo Stadium e rilevato ferroviario – è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il segmento di ponente della stessa via.

Fino al 31 luglio sono stabiliti in:

– via Mansueto tra piazzale Palli e intersezione con via Vedovi:

senso unico di circolazione per la direzione monte/mare.

– Piazzetta delle Penne Nere – intersezione via Mansueto:

direzione obbligatoria a destra per i veicoli percorrenti la direzione levante.

2) NODO FERROVIARIO

Nella zona di via Brin, via della Pietra e via Ludovico Ariosto, per lavori relativi al Nodo Ferroviario di Genova, fino alle ore 24.00 del 30 luglio sono previsti:

– Via Brin, nel tratto compreso tra via Fillak e via della Pietra:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia con direzione levante.

– Via della Pietra, nel tratto compreso tra il civico 4R e l’intersezione con via Brin:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di proseguire diritto in direzione monte all’intersezione con via Brin.

– Via Ludovico Ariosto, nel tratto compreso tra via Aulo Persio e via Brin:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di proseguire diritto in direzione mare all’intersezione con via Brin.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Sampierdarena

1) PARCO URBANO LINEARE

In Lungomare Canepa, per la realizzazione del nuovo Parco urbano lineare, fino alle ore 20.00 del 21 ottobre sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– Lungomare Canepa, diramazione di collegamento a via Sampierdarena altezza Piazzetta dei Minolli:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare per autotreni, autoarticolati.

2) RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI

In via Giacomo Giovanetti, per il recupero e la riqualificazione di percorsi pedonali, fino al 31 agosto, nella fascia oraria 00.00/24.00, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Buranello e l’intersezione con vico Ferrante Aporti:

divieto di circolazione e fermata veicolare.

– nel tratto compreso tra vico Ferrante Aporti e via G. Buranello:

1. divieto di fermata

2. divieto di transito veicolare salvo gli aventi diritto di passaggio verso/da le aree di pertinenza e i mezzi afferenti alle funzioni religiose la cui circolazione è regolamentata ripristinando il doppio senso di marcia.

3)

Fino al 13 settembre in via di Francia, nell’intersezione con via Scarsellini, via de Marini e via Dottesio, sono istituiti:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. soppressione corsie ciclabili.

CENTRO

MUNICIPIO I CENTRO EST

Centro

1) LAVORI PONTE MONUMENTALE

In via XX Settembre, per i lavori di restauro del Ponte Monumentale, all’altezza del porticato del Ponte Monumentale, fino alle ore 20.00 del 29 luglio per la direzione di marcia levante/ponente e dalle ore 20.00 del 29 luglio alle ore 20.00 del 29 agosto per la direzione di marcia ponente/levante, viene istituito il divieto di transito pedonale.

Contestualmente, viene soppressa la corsia riservata alla circolazione dei velocipedi ed istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h.

2) PERCORSI ACCESSIBILI

Fino all’8 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

– via Dante tra via Meucci e piazza Dante, direzione mare

limite di velocità di 30 km/h

– piazza Dante

divieto di circolazione all’altezza dell’intersezione semaforizzata con via Dante (Casa di Colombo).

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Nodo San Benigno – Sampierdarena

Per lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno fino al termine dei lavori in Sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione veicolare e pedonale e alla sosta di veicoli per interventi di riqualificazione SISTEMA A7-A10-A1- NODO SAN BENIGNO.

Fino all’11 novembre sono stabilite queste prescrizioni in:

– via Balleydier tra fornice di via Scappini e via Chiesa:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. senso unico di circolazione con direzione mare-monte nel tratto stradale in fregio al fronte ponente edificio MSC 3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente 4. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Milano tratto tra via della Sanità e via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h 2. per la direttrice levante-ponente, obbligo di proseguire dritto o svoltare verso destra all’intersezione con via Balleydier 3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte tra attraversamento ubicato a levante della “galleria” e via Balleydier 4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Milano tra lungomare Canepa e via Balleydier:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

– via Chiesa tra via Balleydier e via Scarsellini:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via De Marini tra passo a via di Francia e via Chiesa:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Scappini e via Chiesa 3. obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra (verso ponente) all’intersezione con semicarreggiata di monte di via Scappini per i veicoli che percorrono l’area di intersezione con via Scappini in direzione mare-monte 4. divieto di fermata in area di incrocio con via Scappini 5. divieto di fermata tra via Scappini e via Chiesa 6. divieto di fermata sul lato levante della strada e al di fuori dei limiti tracciati.

– via Scappini:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h 2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso sinistra all’intersezione con via De Marini per i veicoli che percorrono la strada in direzione levante 3. divieto di fermata nell’area di incrocio con via De Marini 4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Fino al 30 settembre sono stabiliti in:

– via Chiesa tra via Scarsellini e intersezione con via Fiamme Gialle:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione con via Fiamme Gialle.

– via Fiamme Gialle:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Chiesa.

Fino al 13 settembre in via di Francia, nell’intersezione con via Scarsellini, via de Marini e via Dottesio sono stabiliti:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. soppressione corsie ciclabili.

Fino al 30 novembre, nella fascia oraria 20.00/6.00 del giorno successivo, sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

– Sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (fase 1 – corsia di monte):

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di transito sulla corsia di marcia di monte 3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di mare 4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

– Sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (fase 2 – corsia di mare):

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di mare 3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di monte 4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO e MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

26 e 27 luglio: LA GRANDE CRONO DI GENOVA: come cambia la viabilità

San Fruttuoso

Per i lavori di messa in sicurezza dell’impalcato di via Donaver, fino al 31 agosto sono stabilite queste prescrizioni in:

– via Savelli, via Bozzano, via Ferretto tra via Savelli e via Donaver, via Donaver, via Imperiale tra salita Nuova di Ns. Signora del Monte e via San Fruttuoso:

divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 8 metri.

– via Savelli:

1. doppio senso di circolazione tra civico 12 e intersezione con piazza Solari 2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione all’altezza dell’incrocio con via Bozzano 3. obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza della striscia di arresto prima di inoltrarsi nell’area di intersezione all’altezza dell’incrocio con piazza Solari 4. divieto di sosta – dalle ore 7 alle 20 – tra civico 29 e civico 12 lato mare 5. divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore agli 8 metri fino all’altezza di via San Fruttuoso.

– via Ferretto tra via Savelli e via Donaver:

senso unico di marcia in direzione via Donaver.

– via Donaver tra intersezione con via Ferretto e salita Ns. Signora del Monte:

senso unico di marcia in direzione via Imperiale e sosta consentita (entro i limiti tracciati) su entrambi i lati.

– via Imperiale all’altezza del civico 14:

istituito settore di sosta riservato alle moto.

– via Torti:

divieto di fermata tra intersezione con via Imperiale e civico 30.

Molassana

1) 4 ASSI DI FORZA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, fino al 2 agosto sono istituiti in via Molassana – tra il civico 110 e via Bosco di Molassana:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di sorpasso 3. obbligo di svoltare verso destra, direzione monte, per i veicoli in uscita dal varco più a mare dell’area di parcheggio ubicata lato torrente all’altezza del civico 106 4. divieto di transito pedonale in corrispondenza delle aree di cantiere e tra il civico 114 e ponte Cavalletti, sul marciapiede lato torrente Bisagno.

2) 4 ASSI DI FORZA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono prorogati fino alle ore 24.00 del 9 agosto i seguenti provvedimenti:

– Via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 64 e via Salvo d’Acquisto:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata veicolare, lato monte della strada, nel tratto prospiciente piazza Federico Mario Boero.

Struppa

1) 4 ASSI DI FORZA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono prorogati fino alle ore 24.00 del 9 agosto i seguenti provvedimenti:

– Via Struppa, tratto compreso tra il civico 254 e Salita Scaglie:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. circolazione veicolare regolata a senso unico alternato da impianto semaforico

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, in corrispondenza delle aree di cantiere

5. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

6. temporaneo spostamento della fermata del TPL 244 (Struppa 9/Canova) immediatamente a mare dell’intersezione con ponte della Canova

– Ponte della Canova:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto transito veicolare sulla corsia di levante per la direttrice mare-monte, da via Pedullà verso via Struppa

LEVANTE

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

Foce

Nella zona tra corso Buenos Aires, via Casaregis e via Trebisonda, per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, fino alle ore 24.00 del 30 luglio sono previsti i seguenti provvedimenti:

FASE 1A

– Corso Buenos Aires, nel tratto compreso tra corso Torino e via Giuseppe Casaregis:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nella prima corsia da mare nel tratto interessato dalle lavorazioni

3. la fermata del trasporto pubblico Buenos Aires 2/Casaregis è temporaneamente Spostata in corrispondenza di piazza Gerolamo Savonarola

4. obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Giuseppe Casaregis per i conducenti dei veicoli in marcia da ponente verso levante

FASE 1B

– Via Giuseppe Casaregis, nel tratto in avvicinamento all’intersezione con corso Buenos Aires:

1. limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nella prima corsia da mare nel tratto interessato dalle lavorazioni

3. la fermata del trasporto pubblico Buenos Aires 2/Casaregis è temporaneamente spostata in corrispondenza di piazza Gerolamo Savonarola

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, fino alle ore 24.00 dell’8 agosto, sono previsti i seguenti provvedimenti:

FASE 6

– Via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con via Trebisonda:

limite massimo di velocità di 30 km/h

– Via Trebisonda, nel tratto compreso tra il civico 55 rosso ed il civico 16:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis (civico 50 rosso).

FASE 7

– Via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra con corso Buenos Aires e via Trebisonda:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato ponente nel tratto compreso tra il civico 36 ed il civico 32

– via Trebisonda, nel tratto compreso tra i civici 55R e 50R:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato monte nei tratti compresi tra il civico 55R e l’intersezione con via Casaregis e in quello compreso tra l’intersezione con via Casaregis e il civico 50R

FASE 8

– via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con corso Buenos Aires:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato ponente nel tratto compreso tra il civico 38 e il civico 34

Le fasi di cui sopra non possono essere attivate contemporaneamente.

Sturla-Quarto

1) ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO CHIAPPETO

Nella zona di Sturla, per i lavori di adeguamento idraulico del rio Chiappeto, fino al 31 agosto sono istituiti limite di velocità di 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in:

1. viale Cembrano – tra civico 10 e via Romana di Quarto

2. via Romana di Quarto – tra civico 19 e viale Cembrano

3. via Franchi – tra civico 2A e viale Cembrano

4. via delle Casette – tra civico 6 e viale Cembrano.

Sono stabilite anche le seguenti prescrizioni:

1. obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione via delle Casette – via Franchi per i veicoli che percorrono il controviale di viale Cembrano

2. senso unico di circolazione con direzione levante-ponente nel controviale di cui al punto 1 per l’accesso alla nuova rampa di cantiere

3. obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Franchi e la nuova rampa di cantiere all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano

4. settore di sosta riservato ai veicoli merci per operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto.

2) OSPEDALE GASLINI

Per il cantiere del padiglione “Zero” dell’ospedale Gaslini, fino al 31 luglio sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Redipuglia tra i civici 18 e 89:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. senso unico alternato regolato da impianto semaforico (per la direttrice monte-mare transito consentito solo per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere in largo Tolentino).

– via Redipuglia tra i civici 89 e 54:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. doppio senso di circolazione (per la direttrice monte-mare transito consentito solo per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere in largo Tolentino) 3. divieto di sorpasso 4. divieto di fermata – escluse moto – nell’area di sosta tracciata sul lato monte tra i civici 89 e 127R 5. divieto di transito pedonale sul lato ponente tra intersezione con via Sciaccaluga e civico 54.

– largo Tolentino (ramo di monte):

1. limite di velocità di 30 km/h 2. doppio senso di circolazione per la direttrice monte-mare 3. divieto di fermata.

– via Redipuglia tra civico 54 e largo Cattanei:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. senso unico alternato regolato da impianto semaforico per la direttrice monte-mare 3. transito consentito con obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra e obbligo di svolta verso destra per i veicoli in uscita dai distacchi laterali sul lato levante di via Redipuglia 4. divieto di transito pedonale sul lato ponente 5. divieto di fermata.

– largo Cattanei:

1. limite di velocità di 30 km/h 2. divieto di circolazione su direttrice monte-mare tra civico 2 e via Redipuglia esclusi mezzi pesanti diretti al cantiere 3. divieto di fermata lato monte tra civico 2 e via Redipuglia 4. obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli in uscita dal varco del civico 4 (Casa della Salute).

3)

Dal 27 giugno 2023 sul cavalcavia di corso Europa – posto tra via Palach e via Somma – sono istituiti:

1. limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito ai veicoli aventi peso superiore a 3,5 tonnellate per preservare lo stato di conservazione attuale dell’infrastruttura.