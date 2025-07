Liguria. Prende il via il piano estivo di progressivo alleggerimento dei cantieri più impattanti sulle autostrade della Liguria per arrivare al sostanziale stop alle lavorazioni nel mese di agosto e, sulle tratte Aspi, fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre).

Lo ha esaminato martedì il tavolo tecnico di confronto convocato dalla Regione Liguria e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, i referenti di Anci Liguria, della Città Metropolitana di Genova e di Anas.

Stop ai cantieri sulle autostrade della Liguria: il piano

In vista dell’esodo estivo, sulle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sia sulla A10 sia sulla A12 da venerdì 25 luglio sino alle prime settimane di settembre non sarà presente alcun cantiere durante le ore diurne.

Sulle tratte di competenza di Autostrada dei Fiori, da venerdì 4 luglio fino al 30 settembre, dalle 14 di ogni venerdì alle ore 12 di ogni domenica, sulla A6 Torino-Savona in direzione mare saranno sempre percorribili due corsie.

Sulla A26 restringimento di carreggiata a Busalla

Per quanto riguarda Aspi, l’unica eccezione, cui è stato dedicato un focus specifico, è costituita dallo svincolo di Busalla, per cui hanno partecipato alla riunione anche i sindaci della Valle Scrivia, in vista dell’avvio della fase zero dell’intervento strutturale che dall’autunno riguarderà le gallerie Giovi e Campora.

Dall’11 agosto ai primi giorni di settembre verrà attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud con la chiusura della rampa di uscita per chi proviene da Milano.

Superato definitivamente il tema legato alla fase autunnale dei lavori: il casello di Busalla rimarrà sempre aperto in entrata e uscita in entrambe le direzioni.

Aspi garantirà un presidio aggiuntivo, soprattutto nei giorni previsti di maggior traffico con il soccorso meccanico in loco e la garanzia di due corsie sulla parallela tratta della A26 da Masone verso Voltri su cui sarà indirizzato il traffico.

La concessionaria ha spiegato che il periodo di agosto è stato scelto perché, storicamente, “si tratta delle settimane meno trafficate in direzione sud, essendo l’esodo già avvenuto e il controesodo previsto in direzione nord”.

Bucci: “Positivo il confronto, casello di Busalla resterà aperto in autunno”

“Abbiamo ritenuto indispensabile confrontarci nuovamente anche con i sindaci della Valle Scrivia per l’attuazione del piano che era già stato annunciato nei mesi passati – hanno detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Per quanto riguarda, poi, la fase strutturale dei lavori, riteniamo molto positivo l’esito del confronto con il territorio, il Mit e la concessionaria per cui sarà garantita la fruibilità costante del casello di Busalla”.