Cantieri autostrada A7, Sanna (Pd): “La Regione attivi un’automedica h24 in Valle Scrivia”

Genova. “Durante i lunghi lavori previsti sull’autostrada A7, che coinvolgeranno la Valle Scrivia per diversi mesi, è indispensabile garantire una copertura sanitaria costante e tempestiva. Per questo ho presentato un’interrogazione in Regione chiedendo l’attivazione di un servizio di automedica attivo 24 ore su 24 per Busalla e tutto il territorio interessato“.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna.

“Chiedo inoltre che la Regione si attivi presso Autostrade per l’Italia per ottenere la copertura dei costi del personale sanitario: è doveroso che chi gestisce le infrastrutture contribuisca a tutelare la sicurezza dei cittadini, specie in una fase così delicata. I rallentamenti causati dai cantieri rischiano di compromettere la tempestività dei soccorsi: garantire la salute pubblica e la continuità assistenziale deve essere la priorità assoluta della Giunta. Negli anni scorsi la richiesta è partita dallo stesso territorio, con una raccolta firme promossa dalla Croce Verde insieme alle altre croci”.

“La sinergia tra cittadini, volontariato e amministrazioni locali ha già permesso l’attivazione di un servizio su 12 ore, ma oggi, di fronte a una situazione straordinaria come quella dei lavori sull’A7 – serve un ulteriore salto di qualità per assicurare un’assistenza continuativa, efficace e sicura in ogni ora del giorno e della notte”, conclude Sanna.