Area Campostano, Bogliolo lancia il dialogo: “Ora è il momento del confronto”. A settembre commissione dedicata

Genova. Dopo la notizia della sospensione della conferenza dei servizi, il futuro dell’area Campostano di Nervi continua a tenere banco all’interno del dibattito pubblico genovese. Dopo il passaggio in Consiglio comunale, a tornare sull’argomento è il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo. “Credo che in questa fase dobbiamo tutti riconoscere che lo scontro politico non è nell’interesse del territorio – premette Bogliolo, oggi anche Consigliere regionale – Il progetto è stato depositato a fine aprile, avviando come prassi vuole un iter amministrativo che ora è nella fase giusta per poter essere discusso da ogni punto di vista“.

E oggi la discussione di fatto è aperta: lo stesso municipio ha optato, con un decisione presa dai capigruppo, una seduta di commissione sul tema – seduta che sarà calendarizzata per i primi giorni di settembre – e che permetterà “Anche ai cittadini di vedere il progetto e fare le proprie considerazioni”. Un progetto che però, come ricordato in aula dall’assessore Francesca Coppola presenta già vistose criticità. “Criticità che sono evidenti – rincara Bogliolo – su tutte la viabilità, Viale Franchini non può essere congestionata dal traffico di una eventuale struttura di vendita. E poi la sosta: servono almeno 100 posti auto pubblici per far sì che questo progetto porti un valore aggiunto per tutto il quartiere”.

E poi, appunto, la dimensione del possibile supermercato: questa mattina la giunta ha approvato una delibera che punta a modificare il Piano del commercio del Comune di Genova. Nelle more di questo dispositivo l’aumento della fascia di rispetto dei centri storici, che imporrebbe anche a Campostano un nuovo limite ad un eventuale nuovo spazio di vendita: non più 1500 metri quadrati, ma al massimo mille. Un taglio del 33%.

“Il dimensionamento dello spazio commerciale è uno dei punti critici di questo progetto – osserva Bogliolo – e credo che oltre ad un ridimensionamento si debba anche eliminare tutta l’eventuale presenza commerciale non riferita alla distribuzione alimentare per evitare di danneggiare il quartiere”. In pratica, evitare che diventi un centro commerciale tout court? “Certamente, Nervi non ne ha bisogno – sottolinea Bogliolo – Possiamo inoltre ragionare sulla possibilità di fare un trasferimento di volumi, cosa che comporterebbe non una nuova apertura ma lo spostamento di un supermercato già esistente“.

Molti cittadini, in questi anni, sul tema, però, hanno anche manifestato apertamente per “l’opzione zero”, mai di fatto presa in considerazione dalla scorsa amministrazione civica. “Vero, ma credo che quell’area oggi rappresenti davvero un potenziale per il quartiere – risponde il presidente del Municipio – il verde va tutelato e tutta l’area non deve essere stravolta, ma a mio avviso si deve trovare un compromesso che possa davvero portare qualcosa in più al territorio”.

“Insomma credo che con toni più concilianti, senza andare allo scontro politico, si possa davvero fare il bene del territorio – conclude Bogliolo – Oggi finalmente il municipio ha la possibilità di dire qualcosa. Lo faremo con la commissione di settembre, lo faremo ascoltando i cittadini e poi dando il nostro parere. Siamo nei termini giusti e sono attivati due livelli istituzionali per fare quello che chiedono i cittadini”.

Sul tema è tornata questa mattina anche la stessa assessora Francesca Coppola, che raccoglie l’appello al dialogo di Federico Bogliolo, con qualche distinguo: “Ben venga il confronto, ma bisogna chiarire che noi questo iter avviato ce lo siamo trovati tra le mani perchè è stato approvato dalla precedente giunta praticamente a fine mandato – osserva – non può essere nostra la responsabilità di fare o non fare una struttura di vendita, perchè è stata già autorizzata. Noi ora dobbiamo cercare di mettere una pezza, cercando di risolvere le tante criticità che il progetto presenta. La zona è considerata un polo urbano, e al momento il progetto non risponde ai criteri di questa forma urbanistica. E’ un privato che sta facendo un progetto per il quale è stato autorizzato. Noi oggi siamo in dialogo con tutti gli enti preposti, ma dovremmo poi gestire questa patata bollente che ci è stata lasciata tra le mani”