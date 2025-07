A Camogli arrivano gli ispettori ambientali, multe per chi non conferisce i rifiuti correttamente

Camogli. Conferimento rifiuti, in centro e nelle frazioni di Camogli sono iniziati i controlli con gli ispettori ambientali e gli agenti della polizia locale.

L’amministrazione comunale dà quindi corso a quanto deliberato durante il consiglio comunale dello scorso 23 giugno.

La pratica per l’istituzione e la disciplina dell’ispettore ambientale era stata presentata dall’assessora all’Ambiente Cristina Gambazza, che ha partecipato al giro inaugurale.

“Teniamo molto a questo tipo di intervento sul territorio – spiega l’assessora Gambazza – che, in futuro, verrà svolto sistematicamente dagli ispettori ambientali con gli agenti della polizia locale. Si tratta di uno strumento di cui il Comune intende avvalersi per cercare di sensibilizzare e di educare abitanti e turisti al corretto conferimento dei rifiuti. Un’opera di prevenzione, più che di repressione, fermo restando che eventuali irregolarità saranno sanzionate, come previsto. Potranno elevare contravvenzioni sia i vigili sia gli ispettori ambientali. L’obiettivo dell’amministrazione è contrastare l’abbandono degli ingombranti e la mancata differenziazione della spazzatura”.

“Alcune multe sono già state elevate – dice – e contiamo di arrivare ai responsabili di conferimenti errati grazie anche agli impianti di videosorveglianza, per esempio nella zona della piscina Giuva Baldini, dove sono state rinvenute massicce quantità di sfalci”.

“Accanto alle batterie dei cassonetti, in una dozzina di casi, sono stati abbandonati scarti di vegetazione, lavandini, stendini, sedie sdraio, tv e persino lavatrici. Atteggiamenti che l’Amministrazione non può tollerare anche nel rispetto di quanti, invece, conferiscono in maniera corretta o si affidano, con prenotazione, come prevede la procedura, agli addetti per lo smaltimento all’isola ecologica”, sottolinea l’assessora.

“Ribadiamo il nostro impegno a migliorare sempre l’aspetto della tutela ambientale e del decoro. A breve arriveranno nuovi cassonetti e saranno installati recinti più robusti e gradevoli alla vista per le batterie di bidoni come succede già in largo Amendola. Lanciamo un appello agli abitanti e ai turisti affinché tutti collaborino per rendere sempre più pulita e accogliente la nostra Camogli”, conclude.