Calendario Serie B 2025/2026: i percorsi di Sampdoria e Virtus Entella

Sampdoria e Virtus Entella scoprono le loro tappe nella Serie B 2025/2026. Il calendario di blucerchiati e biancocelesti è stato infatti svelato stasera al Palazzo Te di Mantova, nell’evento organizzato dalla Lega Serie B.

La Samp comincerà, ironia della sorte, contro il Modena allenato da Andrea Sottil, uno dei quattro allenatori blucerchiati durante la scorsa stagione. Anche l’Entella debutterà contro una squadra gialloblù: i biancocelesti saranno infatti ospiti della Juve Stabia. Per gli uomini di Donati il percorso si chiuderà contro la Reggiana, mentre la formazione di Andrea Chiappella finirà in casa contro la Carrarese.

Da segnalare con il “circoletto rosso” i derby liguri. Il primo sarà all’ottava giornata, proprio tra Virtus Entella e Sampdoria. Alla quattordicesima invece il Doria sarà ospite dello Spezia. Gli aquilotti verranno poi ospitati dall’Entella la settimana successiva. Il girone di ritorno invece inizierà con Sampdoria – Virtus Entella. Immediatamente dopo arriveranno anche gli altri due incroci regionali: alla ventiduesima Sampdoria – Spezia, alla ventitreesima Spezia – Virtus Entella.

Alla presentazione del calendario è anche in ìntervenuto in collegamento Massimo Coda, che ha scherzato con Stefan Schwoch con cui condivide il record di gol segnati nella serie cadetta. In platea a Palazzo Te era invece presente il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi che ha dichiarato: “Siamo in costruzione. L’obiettivo di quest’anno è cercare di stare più tranquilli“. Una rapida battuta anche per Matteo Matteazzi, direttore generale dell’Entella: “La promozione è arrivata in anticipo rispetto ai nostri programmi. Questa stagione sarà una sfida che vogliamo vivere al massimo“.

IL CALENDARIO DI SAMPDORIA E VIRTUS ENTELLA

[in aggiornamento man mano che vengono pubblicate le giornate]

1^ giornata: Sampdoria – Modena ; Virtus Entella – Juve Stabia

2^ giornata: Sudtirol – Sampdoria ; Cesena – Virtus Entella

3^ giornata: Sampdoria – Cesena ; Virtus Entella – Mantova

4^ giornata: Monza – Sampdoria ; Padova – Virtus Entella

5^ giornata: Bari – Sampdoria ; Avellino – Virtus Entella

6^ giornata: Sampdoria – Catanzaro ; Virtus Entella – Bari

7^ giornata: Sampdoria – Pescara ; Modena – Virtus Entella

8^ giornata: Virtus Entella – Sampdoria

9^ giornata: Sampdoria – Frosinone ; Virtus Entella – Pescara

10^ giornata: Empoli – Sampdoria ; Frosinone – Virtus Entella

11^ giornata: Sampdoria – Mantova ; Virtus Entella – Empoli

12^ giornata: Venezia – Sampdoria ; Reggiana – Virtus Entella

13^ giornata: Sampdoria – Juve Stabia ; Virtus Entella – Palermo

14^ giornata: Spezia – Sampdoria ; Catanzaro – Virtus Entella

15^ giornata: Sampdoria – Carrarese ; Virtus Entella – Spezia

16^ giornata: Palermo – Sampdoria ; Carrarese – Virtus Entella

17^ giornata: Padova – Sampdoria ; Virtus Entella – Sudtirol

18^ giornata: Sampdoria – Reggiana ; Venezia – Virtus Entella

19^ giornata: Avellino – Sampdoria ; Virtus Entella – Monza

20^ giornata: Sampdoria – Virtus Entella

21^ giornata: Catanzaro – Sampdoria ; Juve Stabia – Virtus Entella

22^ giornata: Sampdoria – Spezia ; Virtus Entella – Frosinone

23^ giornata: Modena – Sampdoria ; Spezia – Virtus Entella

24^ giornata: Sampdoria – Palermo ; Virtus Entella – Cesena

25^ giornata: Sampdoria – Padova ; Palermo – Virtus Entella

26^ giornata: Mantova – Sampdoria ; Virtus Entella – Catanzaro

27^ giornata: Sampdoria – Bari ; Monza – Virtus Entella

28^ giornata: Juve Stabia – Sampdoria ; Virtus Entella – Modena

29^ giornata: Frosinone – Sampdoria ; Sudtirol – Virtus Entella

30^ giornata: Sampdoria – Venezia ; Virtus Entella – Avellino

31^ giornata: Carrarese – Sampdoria ; Pescara – Virtus Entella

32^ giornata: Sampdoria – Avellino ; Virtus Entella – Reggiana

33^ giornata: Sampdoria – Empoli ; Mantova – Virtus Entella

34^ giornata: Pescara – Sampdoria ; Virtus Entella – Venezia

35^ giornata: Sampdoria – Monza ; Empoli – Virtus Entella

36^ giornata: Cesena – Sampdoria ; Virtus Entella – Padova

37^ giornata: Sampdoria – Sudtirol ; Bari – Virtus Entella

38^ giornata: Reggiana – Sampdoria ; Virtus Entella – Carrarese

Il campionato prenderà il via venerdì 22 agosto con il primo anticipo. Ci saranno cinque turni infrasettimanali (30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 e 17 marzo) e quattro soste per le nazionali (6 settembre, 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo). La pausa invernale sarà tra il 27 dicembre e il 9 gennaio. Anche quest’anno ci sarà il calendario asimmetrico: girone di ritorno diverso dall’andata. In Serie A andranno le prime due classificate più la vincente dei playoff. I posti playoff sono dal 2^ all’8^ posto. Retrocederanno in Serie C le ultime tre classificate più la perdente del playout tra 16^ e 17^. Liguria ed Emilia Romagna con tre squadre sono le regioni più rappresentate. Il campionato coinvolge 12 regioni su 20.