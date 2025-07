Caldo record: dalle biblioteche ai musei, le “oasi” climatizzate a ingresso gratuito

Genova. Nel capoluogo ligure è record di giorni da bollino rosso per caldo: da lunedì a sabato allerta massima per temperature ben oltre la media del periodo, e alla luce di questa ondata di calore così intensa le Regioni e i Comuni si stanno muovendo per cercare di fornire supporto ai cittadini.

La Regione ha emesso un’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, mentre il Comune, oltre ad attivare il piano caldo, ha pubblicato sul sito ufficiale l’elenco dei luoghi climatizzati aperti al pubblico: biblioteche, musei e spazi in cui i cittadini che non dispongono di condizionatori possono entrare gratuitamente per trovare un po’ di tregua dal calore.

Biblioteche climatizzate

Le biblioteche dotate di impianti di condizionamento in città sono:

Biblioteca Berio, Via del Seminario 16 – Centro

Biblioteca De Amicis, Porto Antico, Magazzini del Cotone – Centro

Biblioteca Benzi, Piazza Odicini, 10 – Voltri

Biblioteca Brocchi, Via Casotti, 1 Climatizzato Spazio 9 martedì ore 9.00/12.00, giovedì ore 14.00/18.00- Nervi

Biblioteca Bruschi – Sartori, Via Bottino 6, 16154

Biblioteca Campanella, Via Struppa 214/a, orario martedì 9/12 – 14/18 – Struppa

Biblioteca Cervetto, Via Germano Jori 60 – Rivarolo

Biblioteca Lercari, Via San Fruttuoso 74 – San Fruttuoso

Biblioteca Saffi, Via Molassana 74E r compreso contiguo Auditorium – Molassana

Musei climatizzati a ingresso gratuito

In alcuni musei cittadini dotati di impianto di climatizzazione l’ingresso è gratuito per i residenti nella Città Metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei.

Nei Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18.00, a Castello d’Albertis unico ingresso ore 18.00 ad eccezione del giovedì ore 21.00; per gli altri musei civici ingresso nella fascia oraria 18.00 – 18.30:

Palazzo Bianco – Tursi

Palazzo Rosso

Raccolte Frugone

Galleria d’Arte Moderna

Museo di Sant’Agostino

Castello D’Albertis – Museo delle Culture del mondo

Museo di Archeologia ligure

MUCE – Museo Certosa di Genova

Wolfsoniana

Sono inoltre attivi i numeri di supporto, tra cui il call center INFORMANZIANI – Numero Verde-blu 800.59.32.35 da fisso e cellulare, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00, e il numero verde 800.99.59.88, dolo da telefono fisso, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00.