Caldo, domenica arriva la tregua: bollino giallo per Genova grazie ai temporali atlantici

Genova. Dopo le prime previsioni delle scorse ore, dal ministero arriva la conferma: domenica si interromperò la lunga serie di bollini rossi per Genova, la più lunga di sempre, per tornare ad un livello più “umano” vale a dire quello giallo.

Questo è questo viene previsto in queste ore, con l’arrivo di una perturbazione conseguente ad uno squilibrio tra ciclone atlantico e anticiclone africano, che di fatto si stanno contendendo il “predominio” in questa fase di stagione. Il fronte in questo ore sta arrivando sulle coste della penisola iberica e transiterà da noi già da domani sera: domenica, quindi, sono possibili temporali e piogge diffuse nel nord della nostra penisola, Liguria compresa.

Una vera boccata d’aria fresca, nel vero senso della parola, visto che le temperature percepite potrebbero calare anche di una decine di gradi secondo alcuni modelli, portando il termometro sotto i 30 gradi. Una tregua che potrebbe durare qualche giorno, con un recupero di calore più graduale che nelle settimane scorse