Caldo, bollino rosso anche sabato: sono sei giorni consecutivi. Ma quando finirà?

Genova. Ancora un bollino rosso per caldo, il sesto consecutivo, per Genova. Il ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino per i prossimi tre giorni, indicando allerta massima anche per sabato 5 luglio.

Nuovo record, dunque, per il capoluogo ligure, che da lunedì ormai è caratterizzato dal bollino rosso. Venerdì le temperature alle 14 saranno di 31 gradi, percepiti 34, mentre sabato saranno di 30, ma percepiti 35. Una situazione in cui il caldo può causare problemi di salute non soltanto nelle persone più fragili, ma anche in persone sane.

La scorsa notte, sul fronte delle minime, si sono registrati 12,8 gradi a Colle di Nava, mentre la rete Omirl segnalava alle 11:03 come valore più elevato fin qui registrato 34,2 gradi a Bargone.

Di fronte a temperature così elevate, ben oltre la media di fine giugno e inizio luglio, gli ingressi in pronto soccorso sono aumentati notevolmente. Alle 11 di giovedì mattina i pronto soccorso dei principali ospedali cittadini erano tutti affollati, soprattutto il Galliera: 81 persone in cura, 16 in attesa, di cui nove codici rossi e 37 arancioni. Al San Martino 84 persone in cura e 21 in attesa, tra cui ben 21 codici rossi e 34 arancioni.

Mercoledì mattina un uomo di 85 anni è morto dopo essere arrivato in pronto soccorso con sintomi di disidratazione, che uniti ad altre patologie hanno fiaccato il suo organismo. Il Comune di Genova sul sito ufficiale ha pubblicato l’elenco delle biblioteche e dei musei climatizzati, e anche degli spazi con aria condizionata suddivisi per Municipio, i cosiddetti “rifugi climatici”, luoghi aperti al pubblico gratuitamente dove le persone possono trascorrere un po’ di tempo al riparo dal caldo.

Per tirare un sospiro di sollievo bisognerà attendere domenica, quando – secondo le previsioni Arpal – la morsa dell’anticiclone africano dovrebbe allentare la presa grazie a un ingresso di aria fredda che porterà a un peggioramento del meteo, con piogge e temporali.