Calciomercato Genoa, due gli obiettivi: un esterno e un attaccante

Genova. Non sarà un calciomercato spasmodico per il Genoa quello che si è appena aperto. Già ufficializzati Stanciu e Gronbaek (con Celik in forza alla Primavera), arrivato il jolly Ellertsson, incassato il riscatto di Gudmundsson dalla Fiorentina e con Ahanor ormai vicinissimo all’Atalanta, il Genoa può permettersi di pensare a qualche innesto senza però la pressione dell’acquisto con l’acqua alla gola.

Un esterno di qualità a destra e un attaccante sono le priorità in cima all’agenda del direttore sportivo Ottolini. Tuttavia i rossoblù non hanno fretta. Vieira nella scorsa stagione aveva fatto capire che Vitinha fosse meglio come numero 9, viste le ultime prestazioni, ma occorrerà di sicuro avere un altro nome già pronto e le voci parlano di Tengstedt, che aveva fatto una discreta figura al Verona ed è tornato al Benfica ma è stato frenato da problemi fisici. L’attaccante classe 2000 in Serie A ha messo a segno 6 gol e 2 assist, dimostrando buone qualità tecniche e duttilità nel reparto offensivo. Un giocatore in grado di legare il gioco come piace al mister che in questi giorni è di rientro a Genova prima del via ufficiale proprio per parlare di mercato con la dirigenza.

Sky Sport parla di Genoa in prima fila anche per il 2005 Valentin Carboni dell’Inter, un giovane di qualità e di una duttilità notevole a livello offensivo.

Di sicuro il ritorno di Maxwell Cornet sarebbe molto gradito a Vieira, che aveva speso parole di elogio per il giocatore che a causa di un problema fisico non aveva potuto esprimersi con continuità la scorsa stagione.

Occorrerà poi acquisire prospetti da far crescere in panchina, come vice-Martin (soprattutto alla luce della partenza di Ahanor), vice-Vasquez e anche un centrale di centrocampo che possa dare respiro, ogni tanto, a Frendrup, Thorsby e Masini.

I tifosi, nel caso dovesse arrivare l’ufficialità di Ahanor, si attendono comunque un parziale reinvestimento di quanto incassato. La società, del resto, ha dichiarato di voler fare un passo in più rispetto al risultato di quest’anno.

Tra i giocatori che invece non faranno più parte del progetto c’è Junior Messias, che è ufficialmente svincolato. Probabilmente le condizioni fisiche del giocatore non hanno convinto il Genoa a proseguire il rapporto. Troppe le assenze, che la squadra non può evidentemente permettersi.

Sul fronte dei portieri il Grifone affronterà la nuova stagione con Leali, Siegrist e Sommariva.