Calciomercato Genoa, i rossoblù al lavoro per rintuzzare l’offerta del Palermo a Bani

Genova. Il Genoa in questi giorni sta lavorando sodo non solo sul fronte della preparazione alla prossima stagione, con il gruppo agli ordini di Vieira attivo al Signorini, il calciomercato è sempre caldo sia in fase di entrata, sia in fase di uscita ed è recente, di un paio di giorni fa, la notizia dell’interessamento del Palermo nei confronti di Mattia Bani.

Il difensore rossoblù, 32 anni a dicembre, è una delle colonne della difesa, nonostante gli acciacchi fisici gli hanno impedito la continuità su tutta la stagione: 20 presenze l’anno scorso. Tuttavia Patrick Vieira lo considera una pedina molto importante e anche il giocatore a Genova si trova molto bene, elemento fondamentale non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

È chiaro che un’offerta come quella del Palermo per Bani, che propone comunque un progetto sul lungo periodo per conquistare la Serie A, è valutato dal giocatore, che è attualmente sotto contratto sino alla fine della prossima stagione e a cui il Genoa sta proponendo un rinnovo.

Il mister è consapevole della delicatezza della situazione. Dopo la partenza di Ahanor, l’offerta era davvero di quelle impossibili da rifiutare, essere privato anche di un difensore centrale come Bani significherebbe comunque dover ricostruire, in parte il reparto difensivo. E Vieira, che ha più volte affermato di amare la stabilità in funzione di un progetto di crescita, è chiaro che non auspica scossoni di questo tipo, ma da uomo di calcio quale è, è comunque consapevole che queste situazioni si verificheranno sino alla fine del mercato estivo.