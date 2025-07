Calcio a 5, Ricardo Caputo è un nuovo giocatore della CDM Futsal

Campo Ligure. Continua a prendere forma la rosa della CDM Futsal per la prossima stagione 2025/26 in Serie A. La società del presidente Matteo Fortuna, dopo aver blindato la porta con il ritorno del portiere Juninho, ha messo a segno un altro colpo, riportando in Italia il talento cristallino di Ricardo Caputo.

L’italo-brasiliano, pluricampione d’Italia con le maglie di Luparense, Pescara, Italservice Pesaro e Montesilvano, vanta nel suo palmarès (fra le altre cose) anche una Champions conquistata sempre con la maglia del Montesilvano nel 2011, battendo in finale i portoghesi dello Sporting Lisbona.

Caputo, a dispetto dei suoi 43 anni, ha dalla sua una tenuta fisica invidiabile, visto che in questi anni lontano dall’Italia ha continuato a tenersi in perfetta forma, partecipando a campionati di alto livello anche dall’altra parte dell’oceano. La classe, poi, non si discute e con la sua esperienza potrà davvero dare un grande contributo alla squadra, che si riaffaccia alla Serie A dopo la vittoria nei playoff di A2 Elite.

E ora? Il mercato in entrata non finisce certo qui. Il presidente Fortuna e il dg Paoletti sono al lavoro per mettere a disposizione di mister De Jesus un roster equilibrato, capace di lottare per centrare l’obiettivo salvezza che quest’anno si preannuncia ancor più difficile del solito. Nei prossimi giorni, quindi, ci si attendono altri annunci.