Cade da un muraglione in via Rigola, giovane recuperato dopo tre ore di intervento dai vigili del fuoco

Genova. Intervento nella notte dei vigili del fuoco di Genova per il recupero di un giovane di circa 20 anni caduto da un muraglione in via Rigola, a San Teodoro.



Il volo, di diversi metri (i vigili del fuoco parlano di una trentina) e terminato su degli alberi in un luogo difficilmente raggiungibile, ha reso il recupero particolarmente laborioso: è durato dall’una alle quattro del mattino e per raggiungere e riportare il giovane al piano strada sono state utilizzate tecniche saf (speleo alpino fluviale).

Sul posto anche la Croce Verde Genovese e i Volontari del Soccorso Fiumara.

Per fortuna il giovane non rischia la vita, anche se ha riportato diversi traumi. È stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Scassi.