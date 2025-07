The Busking Contest torna a Chiavari: 12 artisti si esibiscono sulla passeggiata

Chiavari. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, The Busking Contest torna a Chiavari, per un’altra serata di musica di strada che celebra la passione e l’energia dei buskers italiani. Venerdì 18 luglio, la passeggiata del lungomare ospiterà l’esibizione di 12 artisti, a partire dal ristorante Il Datterino fino alla Gelateria Pachamama.

La serata inizia alle 21:15. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare performance diverse, che spaziano dal rock al soul, dal blues alla musica acustica, portando un tocco internazionale alla tradizione della musica di strada.

Il The Busking Contest si inserisce in un contesto più ampio, dove la musica di strada diventa non solo una forma di intrattenimento ma anche un potente strumento di promozione turistica e culturale. L’energia e l’autenticità del busking attraggono amanti della musica e del vivere urbano che, grazie a eventi di qualità come questo, possono scoprire e apprezzare la città di Chiavari sotto una nuova luce. Questo tipo di manifestazioni, infatti, contribuiscono a rendere la città una meta privilegiata per i turisti in cerca di esperienze autentiche e innovative, favorendo un turismo culturale che arricchisce sia il pubblico che il territorio.

Busking contest: gli artisti in gara

Anya (Milano): cantante soul e rock, metà italiana e metà filippina, emergente nel panorama del busking.

Barbo Piano (Fano, PU): pianista di strada che trasforma colonne sonore e brani virali in esperienze uniche, arricchite da improvvisazioni emozionanti.

Guzuta (Genova): gruppo alternative rock che mescola pezzi propri con cover riarrangiate, portando un nuovo suono alla tradizione del busking.

Simone Villa (Torino): cantante e performer, con alle spalle oltre 500 spettacoli in strada, porta sul palco un mix di indie, rock e blues.

Sidewalk (Brescia): band indie con forti contaminazioni blues e psichedeliche, con due anni di tour e un EP già in circolazione. Il nome “Sidewalk” (marciapiede) è stato scelto dai ragazzi proprio perché le loro prime esibizioni sono nate in strada.

Seven Seas Orchestra (Varese): un gruppo che porta Hot Jazz, Calypso e Dixieland, con un tocco internazionale che arricchisce ogni angolo della strada.

Nori (Roma): giovane artista veneta che sperimenta tra indie, pop ed elettronica. Il suo debutto risale al 2022, con performance apprezzate a Roma e in eventi prestigiosi.

Musica Muta (Perugia): duo strumentale che trasforma le chitarre acustiche in un’orchestra, mescolando pop rock, ballate e musica classica con arrangiamenti originali.

Medaglia (Trento): progetto cantautorale che unisce rock alternativo e tematiche di distacco e lontananza, con un sound unico che ha conquistato il pubblico dal 2020.

Disoriente (Milano): band jazz/rock d’autore che esplora il mistico e il reale, con un sound che si adatta e muta in ogni performance.

Ella Codesta (Brescia): cantautrice malinconica che con la sua musica esplora emozioni e storie, con un album in uscita nel 2025 che segnerà una nuova fase della sua carriera.

Dico (Milano): cantante e chitarrista che combina l’insegnamento della musica con la sua passione per il busking, portando la sua esperienza nei locali e nelle piazze.

Il Busking Contest non è solo una competizione, ma una vera e propria occasione di incontro tra giovani artisti di tutta Italia, per condividere arte, emozioni e connessioni autentiche. La competizione prevede due giurie: una tecnica, composta da esperti del settore musicale, e una popolare, che permetterà a cittadini e turisti di esprimere il proprio voto tramite un QR code presente sulle postazioni degli artisti.

Dopo l’appuntamento del 12 luglio a Rapallo, l’evento di Chiavari determinerà gli 8 semifinalisti che accederanno alle semifinali a Lavagna.

“Vogliamo che questo contest sia un’opportunità per giovani artisti di esprimersi, costruendo connessioni genuine, al di là della competizione. La musica di strada è energia, passione e inclusività, e Chiavari, con il suo lungomare, è il posto perfetto per viverla appieno” spiega Cance, direttrice artistica del contest.

“Anche quest’anno Chiavari ospiterà con entusiasmo The Busking Contest, un appuntamento che abbiamo voluto fortemente per favorire i giovani ed esaltare i loro talenti. Crediamo che sia importante offrire loro un’opportunità e, allo stesso tempo, portare nuova musica a Chiavari, creando occasioni per vivere l’estate insieme, cittadini e turisti. Complimenti a Giulia Cancedda per aver organizzato questa manifestazione che offre spazio e visibilità ad artisti promettenti e ci permette di far conoscere la Chiavari a livello nazionale” afferma Gianluca Ratto, assessore alla Promozione della Città di Chiavari.

Tutte le tappe e il programma completo dell’evento su www.thebuskingcontest.it