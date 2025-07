Borse di studio universitarie 2025/2026: c’è tempo sino al 31 luglio per fare richiesta

Liguria. Mancano pochi giorni alla scadenza per presentare la domanda di borse di studio universitarie per l’anno accademico 2025/2026, erogata da Regione Liguria. Gli studenti iscritti all’Università di Genova e alle istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sul territorio ligure hanno tempo fino alle ore 12.00 di mercoledì 31 luglio per inoltrare la richiesta esclusivamente online sul sito di Aliseo.

“L’accesso allo studio universitario deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche – dichiara l’assessore regionale all’Università Simona Ferro – per questo motivo la Regione Liguria rinnova il pieno impegno a sostenere gli studenti meritevoli che si trovano in difficoltà economica, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Nel 2024 le borse di studio sono state assegnate a oltre 4.000 ragazze e ragazzi, con un impegno economico complessivo superiore a 16 milioni di euro“.

La borsa di studio viene erogata in base al reddito (possono presentare domanda gli studenti con un Iseeu fino a 27.948 euro) e merito (numero di crediti raggiunti in base all’anno di iscrizione). Grazie ai fondi del Pnrr aumentano anche gli importi delle borse di studio, che possono arrivare fino a 7.073 euro per gli studenti fuori sede e fino a 2.851 euro per quelli residenti in Liguria. Sono previste inoltre maggiorazioni specifiche per determinate categorie: chi ha un reddito particolarmente basso, gli studenti con disabilità, le studentesse iscritte a corsi in ambito Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), e coloro che affrontano contemporaneamente più percorsi universitari.

Attenzione particolare è riservata anche alle matricole, che possono presentare domanda già in fase di pre-immatricolazione. Rientrano tra i potenziali beneficiari anche gli studenti che si iscrivono al semestre filtro dei corsi di laurea in medicina e odontoiatria. Anche il servizio mensa diventa più accessibile: sono stati aggiornati i valori delle fasce di reddito per l’accesso alla ristorazione universitaria a tariffa agevolata.

Per presentare la domanda è necessario utilizzare le credenziali Spid di secondo livello o la Carta d’identità elettronica (Cie), salvo i casi specifici di studenti minorenni o stranieri senza documenti italiani. Per ricevere assistenza sono attivi il call center Aliseo al numero 840.848.038, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, uno sportello virtuale su appuntamento e uno sportello in presenza presso la sede di via San Vincenzo 4 a Genova.

Tutte le informazioni di dettaglio e il bando completo sono disponibili sul sito www.aliseo.liguria.it e sui canali social ufficiali di Aliseo.