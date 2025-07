Book Pride, dal 3 al 5 ottobre la nona edizione a Genova targata Salone del Libro

Genova. Torna a Genova dal 3 al 5 ottobre, Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente giunta alla sua nona edizione.

L’appuntamento letterario organizzato in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova, la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova nel 2025 è entrato a far parte dei progetti del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’annuncio del ritorno nella Superba ha riscontrato il grande interesse degli editori che parteciperanno portando negli spazi di Palazzo Ducale, per i tre giorni della fiera, oltre 100 marchi.

“Dopo la tappa milanese della scorsa primavera, stiamo lavorando con passione alla nuova edizione di Book Pride Genova, avendo sempre chiari gli obiettivi che ci guidano nel percorso di crescita della manifestazione − commenta Silvio Viale, presidente del Salone del Libro − Book Pride Genova ci entusiasma per una duplice ragione: in primis, continuare a rafforzare il legame con la filiera editoriale indipendente; in secondo luogo, costruire una sinergia ancora più stretta con il territorio ligure, con il quale il Salone del Libro ha instaurato, negli ultimi anni, un legame profondo”.

Il tema di quest’anno

Come tema di questo 2025, una frase ripresa dalle parole della grande scrittrice statunitense Ursula K. Le Guin: Danzare sull’orlo del mondo. Un’espressione scelta per la sua capacità di ispirare rinnovamento e creazione, un modo per raccontare la ricerca di equilibrio in un tempo storico dove sono assenti risposte, riconoscendo la letteratura come una base solida sulla quale muoversi e nella quale ritrovarsi. Una proposta di programma a cura di Marco Amerighi, Francesca Mancini e Laura Pezzino, accompagnati per l’edizione genovese da Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, costruita in sinergia con gli editori presenti in fiera e con il coinvolgimento della città. Saranno infatti numerose le attività che vedrà coinvolta tutta la città di Genova coi consueti appuntamenti che, dal Palazzo Ducale, porteranno il pubblico tra i luoghi letterari del capoluogo ligure.

Gli ospiti

Per le tre giornate del Book Pride in arrivo grandi nomi internazionali e nazionali: da David Quammen, autore de L’evoluzionista riluttante (Raffaello Cortina editore) che ci presenterà un ritratto privato di Charles Darwin, per ricostruire la nascita della teoria dell’evoluzione, alla pluripremiata Guðrún Eva Mínervudóttir, una delle più note scrittrici islandesi contemporanee e tradotta in tutto il mondo, con la quale si parlerà di storie di donne a partire dal suo Reykjavík, amore (Iperborea).

Dal teorico politico Michael Hardt, autore de I Settanta sovversivi (DeriveApprodi) alla scrittrice Veronica Raimo che, a partire dalle parole di libertà scritte da Ursula K. Le Guin nel libro I sogni si spiegano da soli (Sur edizioni), terrà una lezione di denuncia al linguaggio del potere.

La sociologa Francesca Coin presenterà la nuova collana dell’editore Deriveapprodi, Infedeli, dedicata alle trasformazioni del lavoro contemporaneo.

Di femminismi come prassi politica radicale, non bianca, anticoloniale, intersezionale e trasformatrice si parlerà con Igiaba Scego e Caterina Venturini; il giornalista Luca Misculin terrà una tavola sul Mediterraneo: portando il pubblico in un mare tutt’altro che nostrum, con tutte le sue contraddizioni, la sua severa spietatezza, la sua profondità storica e umana. Altre tre lezioni saranno tenute rispettivamente da Giulia Caminito, che parlerà del mestiere di scrivere attraverso la voce delle grandi scrittrici del passato; Giuseppe Civati che interverrà sul tema dell’impegno pubblico e Andrea Staid che ci darà uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente. Questi solo alcuni degli incontri all’interno del programma, che verrà presentato nel corso dei prossimi mesi.

Comics e altri format del Book Pride

Per la prima volta nella sua edizione ligure, arriva Genova Book Comics, la sezione del programma a cura di Federico Vergari, che ospiterà i titoli e gli autori che meglio rappresentano l’editoria indipendente a fumetti. Un luogo d’incontro tra autori, disegnatori, editori e lettori, dove il fumetto dialoga con l’attualità e la cultura visiva contemporanea. Al mondo dei balloon saranno rivolte presentazioni, tavole rotonde e workshop. Non mancherà il Cantiere Esordi, vero e proprio must del programma di Book Pride: un incontro al giorno nei tre giorni della fiera per ascoltare un gruppo di scrittori esordienti, guidati da una scrittrice o uno scrittore di maggiore esperienza per confrontarsi su fatica e generi della scrittura, tra passi falsi e forme narrative.

Ragazzi, famiglie e docenti

La manifestazione si conferma ancora una volta un riferimento per le scuole con un programma dedicato agli istituti di ogni ordine e grado. Nella sezione Book Young, dedicata ai lettori in erba, grazie alla collaborazione con rivista Andersen, la libreria-econegozio La Formica e con l’Area Didattica del Palazzo Ducale e i lettori di Nati per Leggere Liguria saranno numerose le proposte per scuole, famiglie e docenti, con il consueto corso di formazione realizzato insieme alla rivista Andersen.

Book Pride: informazioni

L’evento è gratuito e accessibile in tutte le sue aree. La fiera sarà aperta dalle ore 10 alle 20 per tutti e tre i giorni. Tutto il programma sarà disponibile dal mese di settembre al sito www.bookpride.net. Oltre che con il sito, la fiera è presente online con i canali social Instagram e Facebook, dove saranno proposti contenuti speciali. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #BookPride.