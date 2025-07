Cantieri in città, via ai lavori per gli assi di forza alla Foce: divieti e modifiche alla viabilità

Genova. Qui di seguito l’elenco dei nuovi cantieri in programma, a partire da questa settimana, sul territorio del Comune di Genova:

Divieto di transito Sopraelevata-via delle Casaccie

Nell’ambito delle lavorazioni volte alla messa in sicurezza della spalla lato est della Strada Sopraelevata Aldo Moro (tratto compreso tra le pile 168 e 175 e tratto relativo alle rampe sovrapposte Sopraelevata-via delle Casaccie e via G. D’Annunzio – corso A. Saffi):

dalle ore 21.30 di martedì 22 luglio alle ore 5.00 di mercoledì 23 luglio, è istituito il divieto di transito nelle rampe di collegamento:

– tra la Sopraelevata Aldo Moro (direzione ponente) e via delle Casaccie

– nel tratto della Sopraelevata Aldo Moro compreso tra lo svincolo in uscita per via delle Casaccie e la Rotonda 9 Novembre 1989 Giorno della Libertà, direzione levante

Negli stessi giorni e fasce orarie, a monte di queste chiusure stradali, viene altresì imposto il limite di velocità massima di 30 km/h.

Cantieri assi di forza

CORSO BUENOS AIRES E VIA GIUSEPPE CASAREGIS

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, fino alle ore 24.00 del 30 luglio 2025 sono previsti i seguenti provvedimenti:

FASE 1A

Corso Buenos Aires, nel tratto compreso tra corso Torino e via Giuseppe Casaregis:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di transito veicolare nella prima corsia da mare nel tratto interessato dalle lavorazioni

– la fermata del trasporto pubblico Buenos Aires 2/Casaregis è temporaneamente spostata in corrispondenza di piazza Gerolamo Savonarola

– obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Giuseppe Casaregis per i conducenti

dei veicoli in marcia da ponente verso levante

FASE 1B

Via Giuseppe Casaregis, nel tratto in avvicinamento all’intersezione con corso Buenos Aires:

– limite di velocità di 30 km/h

– divieto di transito veicolare nella prima corsia da mare nel tratto interessato dalle lavorazioni

– la fermata del trasporto pubblico Buenos Aires 2/Casaregis è temporaneamente spostata in corrispondenza di piazza Gerolamo Savonarola

VIA GIUSEPPE CASAREGIS E VIA TREBISONDA

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, dalle ore 9.00 del 22 luglio alle ore 24.00 dell’8 agosto, sono previsti i seguenti provvedimenti:

FASE 6

Via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con via Trebisonda:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

Via Trebisonda, nel tratto compreso tra il civico 55 rosso ed il civico 16:

– limite massimo di velocità di 30 km/h;

– divieto di fermata veicolare su entrambi i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis (civico 50 rosso)

FASE 7

Via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra con corso Buenos Aires e via Trebisonda:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di fermata veicolare sul lato ponente nel tratto compreso tra il civico 36 ed il civico 32

via Trebisonda, nel tratto compreso tra il civico 55 rosso e il civico 50 rosso:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di fermata veicolare sul lato monte nei tratti compresi tra il civico 55 rosso e l’intersezione con via Casaregis e in quello compreso tra l’intersezione con via Casaregis e il civico 50 rosso

FASE 8

Via Giuseppe Casaregis, nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con corso Buenos Aires:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di fermata veicolare sul lato ponente nel tratto compreso tra il civico 38 e il civico 34

Le fasi di cui sopra non possono essere attivate contemporaneamente.

Molassana

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono prorogati fino alle ore 24.00 del 9 agosto i seguenti provvedimenti:

Via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 64 e via Salvo d’Acquisto:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di sorpasso

– divieto di fermata veicolare, lato monte della strada, nel tratto prospiciente piazza Federico Mario Boero

Struppa

Per l’esecuzione dei lavori nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono prorogati fino alle ore 24.00 del 9 agosto i seguenti provvedimenti:

Via Struppa, tratto compreso tra il civico 254 e Salita Scaglie:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di sorpasso

– circolazione veicolare regolata a senso unico alternato da impianto semaforico

– divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, in corrispondenza delle aree di cantiere

– divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

– temporaneo spostamento della fermata del TPL 244 (Struppa 9/Canova) immediatamente a mare dell’intersezione con ponte della Canova

In ogni occasione in cui le condizioni del traffico lo rendessero necessario e, comunque ogni qual volta richiesto dalla Polizia Locale, il senso unico alternato potrà essere regolamentato con l’impiego idonei movieri.

Ponte della Canova:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto transito veicolare sulla corsia di levante per la direttrice mare-monte, da via

Pedullà verso via Struppa

Nodo ferroviario

Certosa

Per lavori relativi al Nodo Ferroviario di Genova, fino alle ore 24.00 del 30 luglio sono previsti:

Via Brin, tratto compreso tra via Fillak e via della Pietra:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– senso unico di marcia con direzione levante

Via della Pietra, tratto compreso tra il civico 4 rosso e l’intersezione con via Brin:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– obbligo di proseguire diritto in direzione monte all’intersezione con via Brin

Via Ludovico Ariosto, tratto compreso tra via Aulo Persio e via Brin:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– obbligo di proseguire diritto in direzione mare all’intersezione con via Brin

Altri cantieri

Sampierdarena

Nell’ambito dei lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali nella zona centrale di Sampierdarena, fino al 31 ottobre sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Piazza del Monastero:

– Divieto di sosta nella fascia oraria 00.00-24.00 su entrambi i lati con la sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti

– Limite massimo di velocità di 30 km/h

Piazza del Monastero, lato ponente, tratto compreso tra il civico 12R e l’intersezione con via Sampierdarena:

– è consentito il transito nel doppio senso di circolazione ai soli veicoli diretti e provenienti dagli accessi carrabili autorizzati

– si conferma l’obbligo di dare precedenza con svolta a sinistra per i veicoli percorrenti la direzione monte/mare

Piazza del Monastero, lato levante, tratto compreso tra via Sampierdarena e via del Monastero:

– ripristino del doppio senso di marcia

– obbligo di dare precedenza e di svolta a sinistra per i conducenti dei veicoli percorrenti

la direzione monte/mare all’intersezione con via Sampierdarena

Lagaccio

In salita San Rocco, per lavori di rottura del suolo pubblico, fino all’8 agosto, nel tratto compreso tra i civici 11 e 17, nella fascia oraria 9.00/17.00 è istituito il seguente provvedimento:

– divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere

Borzoli

In via Borzoli, nel tratto compreso tra i civici 94A e 100, per l’intervento di pulizia dell’alveo del rio Fegino, dal 22 luglio all’8 agosto, nella fascia oraria 9.00/16.00, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– limite massimo di velocità dei 30 km/h

– senso unico alternato

Fegino

Fino al 24 luglio, nella fascia oraria 7.30/20.00, per opere connesse al metanodotto, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

Via della Costiera, nel tratto in corrispondenza del civico 13A:

– Divieto di transito veicolare

Via dei Rebucchi – intersezione via della Costiera:

– Limitazione di velocità massima a 30 km/h

Pontedecimo

Venerdì 25 luglio, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, per la manifestazione “Biciborgo”, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Poli, nel tratto compreso tra via Anfossi e piazza Partigiani/via Beata Chiara:

– divieto di transito eccetto che per i residenti e gli aventi titolo e modifica della viabilità da senso unico a doppio senso di circolazione

Via Poli, nel tratto compreso tra piazza Partigiani e passo Isocorte:

– divieto di transito e divieto di fermata

Via del Casone, nel tratto compreso tra ponte Patrizi e Via S. Bonaventura:

– divieto di transito e divieto di fermata

Via Rivera, via al Municipio, piazza Arimondi (zona a monte, nel tratto compreso tra via Poli e ponte Patrizi/via del Casone), piazzale Monsignor Michelini:

– divieto di transito e divieto di fermata

Sabato 26 luglio, dalle ore 16.00 di sabato 26 luglio alle ore 24.00, per la manifestazione “Festa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore” sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Poli, nel tratto compreso tra via Anfossi e piazza Partigiani:

– divieto di transito eccetto che per i residenti e gli aventi titolo

Via Poli, nel tratto compreso tra piazza Partigiani e passo Isocorte:

– divieto di transito e divieto di fermata

Via Rivera, nel tratto compreso tra via Poli e via del Casone:

– modifica della viabilità da senso unico di circolazione a doppio senso di circolazione

Via al Municipio:

– divieto di transito e divieto di fermata

Domenica 27 luglio, dalle ore 16.00 di sabato 26 luglio18.00 di sabato 26 luglio alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze, per la manifestazione “Processione religiosa di S. Giacomo Maggiore” sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

– divieto di transito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della processione nelle seguenti vie: via poli (tratto compreso tra via Anfossi e piazza Partigiani eccetto che per i residenti e gli aventi titolo), via Poli (tratto compreso tra via al Municipio e passo Isocorte), via Rivera, via del Casone, via S. Bonaventura, via Beata Chiara.

San Quirico

Per i lavori di adeguamento idraulico del rio Fulle, dal 23 luglio al 29 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via San Quirico, nel tratto compreso tra il civico 105 e via Inferiore Budulli:

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di sorpasso

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra il civico 91 ed il civico 99

– per i veicoli in uscita dalle proprietà laterali carrabili ubicate sul lato levante della strada, nel tratto compreso tra il civico 91 ed il civico 99, è istituito l’obbligo di svolta verso sinistra

– sono tracciati rallentatori ottici di velocità

– divieto di fermata veicolare nello slargo in corrispondenza dell’ingresso pedonale alla stazione ferroviaria ubicato sul lato ponente della strada immediatamente a mare del civico 26P rosso e al di fuori dei limiti tracciati.